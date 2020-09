Sigari: i nuovi Piccolo Rustico e Fermentato

Saranno presentati al Club Xperience Live il 18 settembre

Gianni Brera una volta definì il sigaro TOSCANO® come un “vulcanetto tascabile”: ecco, questa definizione è ancor più calzante per l'ultimo nato, il sigaro TOSCANO® Piccolo. Una forma innovativa in due blend: il "Rustico", dal carattere deciso grazie ai tabacchi della Toscana, e il "Fermentato", più equilibrato per il ripieno di tabacchi beneventani e la fermentazione della fascia. Due miniature dell'iconica forma dei sigari TOSCANO®che esprimono la prepotente intensità del tabacco Kentucky in ogni singolo puff. Un'ultima innovativa sfida in cui Manifatture Sigaro Toscano crede fortemente.

Il nuovo Club Xperience Live del 18 settembre, dedicato al nuovo sigaro TOSCANO® Piccolo e a tutte quelle cose "Piccole ma potenti". Ospite principale sarà Massimo Biondo, Master Blender di Manifatture Sigaro Toscano, che sarà affiancato direttamente dagli Stati Uniti da Federico Faggin, inventore di un altro oggetto piccolo ma potente: il microchip.