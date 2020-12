Si conclude il concorso video organizzato in collaborazione con il Circolo Vie Nuove

Nei prossimi giorni la premiazione di "Oggi per domani - Uno sguardo sulla mia città – Firenze città d’Europa"

È giunto a conclusione, con la premiazione finale fissata per il 29 dicembre, il concorso video sul tema del cambiamento climatico e della difesa dell'ambiente, organizzato da Circolo Vie Nuove e da Europe Direct Firenze, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali S.p.A., Legambiente, Lanterne Magiche e con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione.

Il concorso, rivolto a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Firenze, ha voluto stimolare la sensibilità delle nuove generazioni verso il tema della difesa dell’ambiente chiedendo la realizzazione di un video breve di pochi minuti con il quale raccontare il modo in cui questi vedono e percepiscono in città il tema del cambiamento climatico e della salvaguardia dell’ambiente ( verde, mobilità, rifiuti, acqua etc. ). Si tratta di tematiche di grande attualità che ci riguardano e ci coinvolgono tutti, non solo come fiorentini, ma anche come cittadini dell’Unione europea che mira, con la strategia del Green Deal, a far diventare l’Europa il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050.

I video potevano essere realizzati sia dai singoli studenti che da piccoli gruppi o classi intere, in maniera libera, spaziando tra comportamenti di pratiche quotidiane da valorizzare o scoraggiare, insegnamenti e buone pratiche in ambito scolastico, esperienze personali di cambiamenti climatici, tutela dell’acqua e delle risorse primarie, pratiche di riciclo e “plastic free”, energie rinnovabili ed economia circolare, ambiente cittadino e rifiuti urbani , produzione di CO2 e mobilità sostenibile, ambiente e clima della città futura.

Il concorso è stato bandito all’inizio dell’anno 2020 e si sarebbe dovuto svolgere nei mesi successivi con la premiazione fissata in maggio. Il problema della pandemia da COVID-19 ha chiaramente fatto saltare tutti i tempi e, con le difficoltà sanitarie e della didattica a distanza, siamo arrivati alla scadenza del 20 dicembre per la presentazione dei video e alla conseguente premiazione del 29 dicembre. La partecipazione è stata allargata anche agli studenti che hanno fatto la maturità a giugno 2020.

Nonostante le grandi difficoltà legate al momento, il concorso ha visto l’impegno e il coinvolgimento di tanti ragazzi perché sono arrivati ben 26 video! A loro vanno sia i nostri ringraziamenti che i nostri complimenti, cimentarsi in un'attività del genere con tutte le limitazioni che stiamo vivendo richiede un grosso sforzo di fantasia e di volontà.

La premiazione, momento clou del concorso a cui prenderanno parte i partecipanti, si terrà in forma online, a causa delle disposizioni vigenti per il contenimento del Covid-19, martedì 29 dicembre 2020 alle ore 16:00.