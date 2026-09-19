Scontro tra affitti brevi e diritto alla casa a Firenze

Oltre le finestre sbarrate dei palazzi storici e il rumore incessante dei trolley sul selciato, Firenze sta combattendo una guerra silenziosa per la propria anima. Non è solo una questione di decoro, ma di sopravvivenza del tessuto connettivo della città. La tensione è palpabile: da un lato, una pressione abitativa che spinge il ceto medio verso le periferie; dall'altro, la necessità di mettere a rendita un patrimonio che sostiene il welfare cittadino. Al centro della mischia un labirinto di dati, regolamenti e rivendicazioni incrociate. È possibile tutelare chi vive la città senza soffocare l'economia della piccola proprietà?

Per il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e per i piccoli proprietari fiorentini, la proposta europea dell’Affordable Housing Act non è un salvagente, ma una minaccia alla stabilità sociale. In Italia, la seconda casa non è quasi mai un asset speculativo in mano a fondi d'investimento, quanto piuttosto una forma di rendita di posizione guadagnata con i risparmi di una vita. In un sistema di welfare sempre più fragile, il mattone funge da ammortizzatore sociale privato.

«I nostri soci sono piccoli proprietari, non grandi gruppi immobiliari. Per molti la seconda casa rappresenta il frutto dei risparmi di una vita e, in alcuni casi, una vera e propria pensione integrativa. Il mattone è sempre stato una delle principali forme di risparmio delle famiglie italiane» dichiara Giovanni Bronzetti, presidente di MyGuestFriend.

In allineamento di interessi, i piccoli locatori di MyGuestFriend sembrano trovare un punto d'incontro con la visione dell'assessore allo Sviluppo Economico, Jacopo Vicini. La parola d'ordine è "distinzione". Trattare con lo stesso rigore normativo chi affitta una stanza per arrivare a fine mese e le multinazionali della ricettività che gestiscono interi isolati significherebbe punire i soggetti più vulnerabili. Questa necessità di chiarezza emerge in un momento critico: il mercato immobiliare fiorentino mostra segni di stanchezza, con una contrazione delle compravendite dell'8,2% nel secondo trimestre del 2026. Senza tutele certe contro la morosità e una burocrazia proporzionata, il rischio è la paralisi dell'offerta.

Analizzare la gestione di un colosso come Montedomini richiede di guardare oltre la superficie del canone mensile. Spesso, ciò che appare come un affitto "scontato" è in realtà un'operazione di finanza per il salvataggio del patrimonio pubblico. Il meccanismo dei "lavori a scomputo" ne è il pilastro:

Caso Via Guelfa 83: I documenti mostrano una quota prevista a scomputo di circa 406.000 euro, ma il valore reale dell'investimento richiesto per la ristrutturazione supera i 900.000 euro.

In pratica, l'inquilino finanzia un restauro che vale più del doppio della detrazione fiscale concessa. Isolare il dato del canone senza considerare l'investimento totale significa ignorare il valore del recupero di un patrimonio che, altrimenti, graverebbe interamente sulle casse pubbliche.

Il terreno di scontro più aspro riguarda la trasparenza amministrativa. Da una parte, Montedomini vanta uno sforzo documentale imponente (18 istanze evase e oltre 300 file consegnati dal 16 luglio); dall'altra, l'opposizione guidata da Cecilia Del Re (Firenze Democratica) solleva dubbi che minano la narrativa ufficiale dell'azienda.

L'investigazione della consigliera comunale si concentra sulle incongruenze della "base inventariale": la discrepanza tra 216 e 232 unità immobiliari viene giustificata dall'ASP come una diversità di criteri di classificazione, ma la Del Re punta il dito sulla mancata trascrizione dei contratti secondo l'Art. 2643 del Codice Civile. Secondo l'opposizione, se gli obblighi di trascrizione fossero stati rispettati, non ci sarebbe bisogno di caccia al tesoro tra gli atti. La tensione è sfociata in episodi inquietanti: il sistema informatico dell'azienda ha rilevato due tentativi di accesso non autorizzato a documenti riservati, segnalando una falla nella gestione dei flussi informativi che agita i palazzi del potere.

Il conflitto si sposta poi sulle singole particelle catastali: mentre Montedomini nega di possedere immobili in Via Magenta 18, la "visura catastale" citata dall'opposizione sembra smentirli. Lo stesso accade per Via Faenza 44, dove i verbali della commissione indicherebbero l'aggiudicazione di appartamenti a società dedite agli affitti turistici, contraddicendo l'assenza di attività ricettive dichiarata dall'ente.

Il caso di Via Faenza 38 incarna la collisione tra cronologia burocratica e percezione politica. Sebbene il contratto turistico sia stato firmato il 23 ottobre 2023 — appena dopo la variante urbanistica del Comune — la procedura era stata innescata sei mesi prima, il 18 aprile.

La vicenda è carica di ombre: l'immobile era occupato senza titolo dal 2008. L'ASP rivendica un approccio etico, avendo garantito alla famiglia una soluzione alternativa in Via del Porcellana (100 mq a canone calmierato). Tuttavia, il passaggio da un alloggio per l'emergenza abitativa a una struttura per turisti rimane, agli occhi dell'opinione pubblica, il simbolo di una città che fatica a dare priorità ai propri residenti.

La battaglia per il cuore di Firenze non è un semplice scontro ideologico tra diritto alla casa e profitto. È una questione di bilancio sociale: il patrimonio immobiliare di Montedomini non è un deposito di ricchezza inerte, ma il motore che finanzia il welfare. Nel 2025, i proventi degli immobili (2,29 milioni di euro) hanno coperto il 19% delle entrate necessarie a sostenere i servizi alla persona. Colpire la rendita di Montedomini significa, paradossalmente, tagliare i fondi per l'assistenza agli anziani e ai fragili.

La sfida del 2026 e degli anni a venire sarà trovare un equilibrio in questa stratificazione amministrativa: proteggere il ceto medio e i servizi sociali senza trasformare Firenze in un museo a cielo aperto gestito da algoritmi.