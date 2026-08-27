Dall'Himalaya alla Toscana: l'eco globale della frana

Ieri, i sistemi di monitoraggio globale dell'United States Geological Survey hanno captato un segnale sismico proveniente dall'impervia regione di confine tra Nepal e Cina. La prima stima automatica parlava di un terremoto di magnitudo 4.4. Tuttavia, man mano che i dati affluivano nelle sale sismiche, la natura tettonica dell'evento ha iniziato a vacillare. Com’è possibile che un fenomeno capace di liberare un’energia equivalente a un sisma di magnitudo 5.2 non sia affatto un terremoto? Per rispondere, bisogna immergersi nella "firma" che i grandi eventi geologici lasciano sulla pelle del pianeta.

L’evento sismico non è nato dallo scorrimento di una faglia, ma dal collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia. La massa si è staccata da un ghiacciaio himalayano, precipitando nel vuoto per oltre un chilometro. L'impatto è stato solo l'inizio di una reazione a catena: i detriti hanno ostruito il fiume Lhende Khola, creando una diga naturale il cui successivo cedimento ha scatenato un'imponente colata di fango e acqua, devastando gli insediamenti a valle.

Dal punto di vista geofisico, la discrepanza tra la magnitudo iniziale (4.4) e l'energia effettiva (5.2) nasce dalla natura stessa della sorgente. In un terremoto, l'energia potenziale accumulata lungo una placca si libera bruscamente in profondità. Nella frana del 26 agosto, la potenza distruttiva è derivata interamente dall'energia cinetica di milioni di tonnellate di materiale accelerate dalla gravità. Si tratta di un'energia concentrata in superficie che, a differenza di una rottura fragile della roccia crostale, agisce come un gigantesco martello che percuote il suolo per un tempo prolungato, generando onde che possono trarre in inganno gli algoritmi tarati sui terremoti classici.

Per smascherare il falso allarme, i sismologi hanno confrontato i dati della stazione IO.EVN con quelli di un vero terremoto di magnitudo 5.3 avvenuto nella stessa regione nel settembre 2020. Nonostante i due eventi abbiano sprigionato energie paragonabili, la morfologia del segnale sismico (la sua "firma") è profondamente diversa:

Terremoto : Il segnale è impulsivo. Presenta un inizio netto e brusco (l'arrivo delle onde P), con ampiezze massime concentrate nei primi secondi e un rapido decadimento. L’energia è distribuita su un ampio spettro di frequenze (fino a diversi Hertz).

Il segnale è impulsivo. Presenta un inizio netto e brusco (l'arrivo delle onde P), con ampiezze massime concentrate nei primi secondi e un rapido decadimento. L’energia è distribuita su un ampio spettro di frequenze (fino a diversi Hertz). Frana: Il segnale mostra un inizio graduale e una durata molto superiore. Non c'è un unico "snap" crostale, ma un susseguirsi di impulsi dovuti alla dinamica della massa in movimento.

La fisica del fenomeno spiega questa differenza: mentre la rottura di una faglia genera frequenze elevate (vibrazioni rapide), il rotolamento e gli impatti di una frana producono onde a bassa frequenza, ovvero oscillazioni a "lungo periodo".

Risolvere enigmi simili richiede strumenti d'eccellenza in posizioni strategiche. La stazione IO.EVN è operativa dal 2014 presso il Laboratorio-Osservatorio Internazionale Pyramid EvK2CNR, a 5.000 metri di quota nella Valle del Khumbu, a soli 6 chilometri dal campo base dell'Everest.

Gestita dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, questa stazione è fondamentale per la ricerca globale. Operando in una zona caratterizzata da un rumore antropico quasi nullo, IO.EVN fornisce dati "puliti" di altissima qualità. Non si limita a monitorare i grandi sismi tettonici, ma registra la microsismicità locale, i cosiddetti terremoti glaciali e le vibrazioni causate dai cambiamenti climatici. In regioni così remote e fragili, disporre di una serie storica di dati è l'unico modo per comprendere l'accelerazione dei processi di instabilità dei ghiacciai himalayani.

L'aspetto più sorprendente è che il ruggito della montagna nepalese è stato ascoltato fino in Italia. Alcune stazioni della Rete Sismica Nazionale, tra cui la stazione LMD situata nella provincia di Firenze, hanno registrato l'evento.

A distanze di migliaia di chilometri, il segnale di una frana subisce una trasformazione: le alte frequenze vengono attenuate dalla Terra e il segnale può paradossalmente somigliare a quello di un terremoto tradizionale, con onde P e S apparentemente distinguibili che possono trarre in inganno i sistemi di localizzazione automatica. Per "isolare" il segnale della frana del Nepal a tale distanza, i ricercatori hanno dovuto applicare filtri specifici, analizzando la banda di frequenza compresa tra 0.01Hz e 0.1Hz. Solo attraverso queste analisi sofisticate e lo studio delle onde a lungo periodo è possibile distinguere un collasso gravitazionale da una sorgente tettonica quando il segnale ha attraversato mezzo pianeta.

L'evento del 26 agosto 2026 dimostra che la sismologia moderna non può più limitarsi allo studio delle faglie. L'integrazione tra reti sismiche broadband, analisi spettrali e immagini satellitari è l'unico strumento efficace per interpretare correttamente la dinamica di un pianeta in rapida evoluzione.

In un contesto di riscaldamento globale, il collasso dei ghiacci perenni sta diventando una sorgente sismica sempre più frequente.