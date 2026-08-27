​Il grande terremoto delle banche visto dai risparmiatori

Le recenti scosse telluriche sull'asse Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena non sono semplici oscillazioni di listino. Siamo davanti a una ridefinizione delle geometrie di potere che, sotto la superficie di freddi comunicati tecnici, nasconde una battaglia per il controllo del risparmio italiano. Quando i giganti si muovono, non cercano solo "efficienza", ma anche perimetri di manovra più ampi per ridurre la nostra capacità di negoziazione. Quello che chiamiamo "risiko" è, in ultima istanza, la riscrittura del contratto silenzioso tra chi deposita e chi gestisce.

La narrativa classica vedeva MPS come la vittima sacrificale designata. Tuttavia, i fatti dell'agosto 2026 hanno ribaltato il tavolo. Il 21 agosto, con una mossa che ha spiazzato gli analisti, MPS ha lanciato un’Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria su Banco BPM, mettendo nel mirino oltre 1,5 miliardi di azioni ordinarie.

Non è solo un'espansione; è una contromossa asimmetrica. Acquisendo Banco BPM, MPS punta a cambiare la propria scala dimensionale per rendere l'iniziale pressione di Intesa Sanpaolo non solo più difficile, ma economicamente insostenibile. In questo scontro tra titani, Mediobanca è emersa come il braccio operativo della manovra: il 26 agosto 2026, la controllata di BMPS ha acquistato sul mercato 78.000 azioni di Banco BPM a un prezzo medio ponderato di 16,27 Euro. Sebbene il comunicato ufficiale parli di "ordinaria attività di trading", la tempistica suggerisce un segnale strategico preciso: il "cacciatore" ha iniziato a presidiare il terreno.

Mentre i risparmiatori scelgono la banca in base al logo o alla vicinanza dello sportello, dietro le quinte si consuma quello che l’associazione Codici definisce un paradosso della concorrenza: la common ownership. La rivelazione è amara: i medesimi grandi investitori istituzionali siedono contemporaneamente nei consigli di amministrazione di gruppi che dovrebbero, in teoria, farsi la guerra.

Dal punto di vista comportamentale, questo crea un micidiale disallineamento degli incentivi. Se i proprietari sono gli stessi, la "fame" competitiva svanisce. Perché una banca dovrebbe innovare o abbassare le commissioni per sottrarre clienti a un concorrente, se i profitti di entrambi finiscono nelle stesse tasche? La competizione diventa una messa in scena, riducendo la reale contendibilità del mercato e lasciando il consumatore in un’arena dove le regole sono scritte da un unico, invisibile arbitro.

Anche l'analisi dell'ADUC è impietosa: stiamo scivolando verso un oligopolio che somiglia sempre più a un "non-mercato". In un mercato con troppi pochi attori, i servizi bancari diventano coercitivi: non puoi scegliere di non avere una banca se vuoi accreditare lo stipendio, pagare le utenze a costi ragionevoli o noleggiare un'auto. Quando l'alternativa scompare, scompare anche il potere contrattuale del risparmiatore, trasformando il libero mercato in un sistema di "servizi obbligati".

Le fusioni vengono vendute al pubblico come operazioni di "efficienza", ma la storia ci insegna che queste sinergie pesano spesso sulle spalle dei più fragili. Codici ha lanciato l'allarme su quello che possiamo definire "fango" comportamentale: l'utilizzo della confusione generata da una migrazione societaria per spingere i clienti verso prodotti finanziari più costosi o meno trasparenti. Per contrastare questo arretramento delle tutele, i consumatori esigono garanzie che non siano semplici promesse:

Invarianza dei costi : Stop agli aumenti di commissioni mascherati da "adeguamenti tecnici".

Stop agli aumenti di commissioni mascherati da "adeguamenti tecnici". Diritto alla fuga : Trasferimento gratuito dei rapporti se la nuova gestione non aggrada.

Trasferimento gratuito dei rapporti se la nuova gestione non aggrada. Presidio del territorio : Tutela degli sportelli nelle aree fragili per evitare l'abbandono degli anziani.

Tutela degli sportelli nelle aree fragili per evitare l'abbandono degli anziani. Continuità contrattuale : Mutui e affidamenti devono restare intoccabili nelle loro condizioni originali.

Mutui e affidamenti devono restare intoccabili nelle loro condizioni originali. Ristoro automatico: Indennizzi certi per i disservizi tecnici legati ai passaggi informatici.

Esistono ancora porti sicuri? Il "Conto Base", strumento nato nel 2012 per garantire l'inclusione finanziaria, è oggi un malato cronico. Il recente intervento di Bankitalia conferma che i risparmiatori incontrano ostacoli sistemici anche solo per accedervi.

Persino Poste Italiane, storicamente vista come l'ancora di salvezza "statale" e popolare, sta mutando pelle. La sua trasformazione in una mega-azienda onnivora — simboleggiata dall'acquisizione di Tim — solleva dubbi sulla sua futura "elasticità". Quando un ente si diversifica eccessivamente, rischia di perdere il focus sulla tutela del risparmio, diventando un gigante burocratico troppo grande per essere vicino alle esigenze specifiche del singolo cittadino.

Il "terremoto" delle banche italiane ci sta lasciando un panorama con meno attori, meno sportelli e proprietà sempre più sovrapposte. Se la concentrazione aumenta, la tua libertà di scelta diminuisce proporzionalmente. In un mondo dove le banche si fondono per diventare giganti, chi proteggerà il valore della libertà di scelta?