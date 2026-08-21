​Sanità sotto assedio: continuano le aggressioni agli infermieri

Nel cuore del nostro sistema di welfare, il luogo deputato alla cura e alla rigenerazione della vita si è trasformato, per chi vi opera, in una terra di nessuno. Gli ospedali e i centri di assistenza, che dovrebbero rappresentare santuari di sicurezza, sono oggi scenari di una tensione che logora i nervi e la dignità. I recenti fatti registrati nel territorio della USL Toscana Centro — dall'assedio al Pronto Soccorso di Prato alle violenze in Versilia, fino all'ultimo dramma di Sesto Fiorentino — non sono più semplici episodi di cronaca, ma i sintomi di un collasso sistemico. Dietro i camici bianchi non ci sono solo professionisti, ma lavoratori costretti a una vigilanza armata solo della propria prontezza di riflessi.

La violenza contro il personale sanitario ha smesso di essere un evento eccezionale per trasformarsi in un "rumore di fondo" quotidiano. Non parliamo più di singoli picchi critici, ma di una minaccia diffusa che colpisce trasversalmente il DEA di Prato, il Pronto Soccorso della Versilia e i centri territoriali. Questa normalizzazione dell'aggressività produce un impatto psicologico sottile e devastante: l'erosione della serenità necessaria per prestare soccorso. L'infermiere non entra più in turno per curare, ma per resistere.

«Si tratta di episodi ormai quotidiani: occorre affrontare il problema con urgenza» Le parole di David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, certificano la fine del tempo delle attese. Quando l'emergenza diventa ordinaria, significa che il sistema di protezione ha già smesso di funzionare.

L'episodio avvenuto al Centro di Salute Mentale di Sesto Fiorentino è la prova di quanto il confine tra il lavoro e la tragedia sia diventato sottile. Un uomo si è presentato pretendendo un antidepressivo senza prescrizione. Al rifiuto del personale, è esplosa la violenza. Ma c'è un dettaglio che rende questo fatto ancora più grave: l'aggressore era un soggetto "noto ai sanitari" per il suo atteggiamento fortemente aggressivo e antisociale.

Nonostante la pericolosità nota, il sistema non ha previsto alcuna barriera. L'uomo ha scagliato un’ombrelliera in ferro contro una porta, ha afferrato un grosso frammento di vetro e lo ha puntato direttamente alla gola dell’infermiere di turno. Solo la fermezza dell'operatore e l'intervento della polizia hanno evitato un omicidio. Questo non è stato un evento imprevedibile, ma un fallimento nella gestione di un rischio già ampiamente documentato.

La sicurezza sul lavoro non è un concetto astratto, ma una questione di muri, vetri e planimetrie. Come denunciato con forza da Simone Baldacci (FPCGIL USL Toscana Centro), molte strutture sono intrinsecamente insicure. Il servizio di via Monteverdi a Sesto Fiorentino è l’emblema di questa fragilità strutturale: un presidio isolato, privo di vetri antisfondamento — richiesti da mesi e mai installati — e sprovvisto persino delle più elementari vie di fuga o misure antincendio. Continuare a operare in ambienti che violano le norme vigenti significa che l'Azienda Sanitaria ha ignorato la sicurezza dei propri dipendenti, voltandosi dall'altra parte di fronte a richieste cadute nel vuoto. Definire "imprevedibili" queste aggressioni è una menzogna tecnica: in luoghi simili, il pericolo è parte integrante del progetto architettonico.

I numeri che arrivano dall'ultimo report della USL Toscana Centro in questo agosto 2026 delineano un quadro da bollettino di guerra. Non siamo di fronte a un aumento lineare, ma a un'esplosione statistica che non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti.

Nell'ultimo triennio (2024-2026), i casi di violenza sono aumentati costantemente, ma il dato più sconvolgente riguarda i servizi psichiatrici territoriali: nel 2026 i casi sono raddoppiati rispetto al 2025. Un incremento del 100% in soli dodici mesi suggerisce che la rete territoriale sta implodendo sotto il peso di una pressione sociale che non trova più filtri istituzionali. Dalla REMS di Empoli all'SPDC dell'Oblate di Firenze, la geografia del rischio copre ormai l'intero territorio aziendale.

Mentre nelle corsie si rischia la vita per un farmaco negato, nelle stanze del potere si consuma quello che i sindacati definiscono lo "stancante giochino del rimpallo". Oltre due anni fa, la FPCGIL ha presentato al Prefetto e all'Azienda un piano antiviolenza in 10 punti: misure concrete, operative, immediate. Ad oggi, quel documento è poco più di un fantasma burocratico.

C'è una discrepanza intollerabile tra l'atteggiamento lassista delle istituzioni e la furia cieca che gli infermieri affrontano ogni giorno. L'assenza di azioni migliorative trasforma la solidarietà formale dei direttori in un insulto a chi si trova con un pezzo di vetro puntato alla gola.

«Stiamo perdendo il conto degli episodi di violenza che stanno accadendo e, nessuno continua a fare sostanzialmente niente» La denuncia di Baldacci mette a nudo l'inerzia di un sistema che preferisce gestire lo scandalo postumo piuttosto che investire nella prevenzione strutturale.

La sicurezza degli operatori sanitari non è una rivendicazione di categoria, ma il pilastro su cui poggia la sicurezza delle cure per ogni cittadino. Un sistema sanitario che non sa proteggere chi cura è un sistema destinato a non poter più curare nessuno. Non servono più parole di vicinanza, servono porte blindate, protocolli di sorveglianza e l'adeguamento immediato delle strutture alle norme di legge.