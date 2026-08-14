Salvini oggi al Caffè della Versiliana

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sarà ospite del Caffè della Versiliana venerdì 14 agosto, alle ore 18.30, per un’intervista condotta da Sonia Sarno, giornalista del Tg1. Un appuntamento dedicato ai principali temi dell’attualità politica italiana, con un confronto a 360 gradi sui dossier più rilevanti per il Paese.

Nel corso dell’intervista si parlerà di economia e caro vita, immigrazione, sicurezza e sanità, ma anche delle grandi questioni legate alle infrastrutture e ai trasporti. Al centro del confronto ci saranno inoltre treni e mobilità, il Ponte sullo Stretto, le prospettive delle infrastrutture italiane, i rapporti all’interno della maggioranza e i temi legati alla legge elettorale. Un’occasione per approfondire, direttamente con il vicepremier e ministro, le scelte del Governo e le prospettive politiche dei prossimi mesi, attraverso un’intervista che affronterà i principali temi dell’agenda nazionale.

Tutti gli incontri al Caffè de La Versiliana saranno anche trasmessi su Noi Tv, Umbria Tv, Tv Parma. In diretta anche su Teleregione Toscana LCN 78 del digitale terrestre e saranno visibili anche sulla piattaforma ADN-PLAY e in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Gli incontri del Caffè de La Versiliana iniziano alle 18:30 e sono a ingresso libero.Il programma completo del 47° Festival La Versiliana è disponibile sui canali ufficiali della Fondazione Versiliana www.versilianafestival.it

I prossimi appuntamenti al Caffè della Versiliana:

15 agosto

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16 agosto

Dalla radio alla tv alle piazze. I racconti di un portatore sano di ironia (e musica)

Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico e televisivo

Conducono Paolo Giordano e David De Filippi

17 agosto

SAVE THE DOGS!

Sara Turretta, presidente Fondazione ‘Save the Dogs and other Animals’, attivista internazionale per i diritti degli animali

Conduce Sonia Sarno, Tg1

18 agosto

Il calcio tra passato, presente e futuro

Luciano Moggi, exdirigente sportivo

Conduce Claudio Sottili