Risiko bancario: risveglio bollente a Piazza Affari

Piazza Affari si risveglia in assetto da guerra in questo inizio di settembre 2026. Mentre il grande pubblico osserva i listini con la consueta cautela post-feriale, gli analisti più attenti percepiscono il rumore di fondo di una manovra a tenaglia. Dietro la fredda terminologia dei "buyback" e delle comunicazioni ex art. 41 si sta giocando una partita scacchistica per l’identità e il controllo del sistema creditizio nazionale. Non si tratta di semplici flussi di cassa o di "manutenzione" del capitale; è in corso un ridisegno dei pesi specifici tra i campioni del credito italiano, dove la logica del mercato si scontra frontalmente con gli interessi strategici dei territori.

Il Monte dei Paschi di Siena ha ufficialmente rotto gli indugi, lanciando una sfida diretta che punta a scardinare l'attuale assetto bancario. L’operazione è di quelle "pesanti": un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su un massimo di 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM.

La strategia di Siena non si limita però all’annuncio formale, ma si articola in movimenti sul campo. Ieri, Mediobanca — agendo in qualità di società controllata dall’offerente MPS — ha acquistato 50.000 azioni BPM a un prezzo medio ponderato di 15,9819 euro. Un segnale chiaro di supporto all'offerta, che contrasta con la scelta di "alleggerimento" di Alberto Gasparri. Il consigliere, che siede nei board di realtà chiave collegate a BPM come Agos Ducato, Numia Group, PiùVera Assicurazioni, PiùVera Protezione e Alba Leasing, ha infatti ceduto 1.500 azioni al prezzo di 16,00 euro.

L’intervento di Mediobanca non è un semplice acquisto, ma una mossa da intermediario controllato volta a stabilizzare e legittimare il "corrispettivo" dell'offerta. Di contro, l’uscita di Gasparri, seppur quantitativamente contenuta, rappresenta la reazione dell'insider che monetizza sulla soglia psicologica dei 16 euro, evidenziando una potenziale frizione tra la governance delle controllate e la visione espansiva di MPS.

Mentre MPS gioca in attacco, BPER Banca sceglie di blindare il proprio perimetro. Dal oggi, l’istituto modenese avvia un massiccio programma di acquisto di azioni proprie, deliberato per un controvalore massimo di 750 milioni di euro, con il limite del 3% del capitale sociale. Considerando il prezzo di chiusura del 31 agosto pari a 14,254 euro, l'operazione mira al riacquisto di massime 52.616.809 azioni.

L'elemento di maggiore interesse tecnico è la contestuale risoluzione anticipata del Total Return Swap sottoscritto il 21 ottobre 2025. BPER sta procedendo a riprendere il controllo del proprio flottante per tranches: la prima riguarderà una posizione lunga fino all'1,88% del capitale (39.286.470 azioni). È un movimento di precisione: la posizione complessiva riferibile al TRS è salita all’8,05% (rispetto al 7,95% del 31 luglio), a seguito degli acquisti proseguiti fino al 7 agosto.

Perché agire ora? BPER sta esercitando un diritto contrattuale per reclamare flessibilità strategica. L'esecuzione è vincolata a parametri tecnici: i volumi giornalieri non potranno superare il 10% della media dei 20 giorni precedenti, con l'obiettivo di non eccedere il 15% del volume complessivo della singola giornata su Euronext Milan. Al valore attuale di 14,254 euro, la banca vede nella propria quotazione un punto di ingresso ideale per consolidare il valore prima che il risiko entri nella fase più acuta.

In un mercato turbolento, Ca' de Sass risponde con un segnale di stabilità gestionale. Tra il 7 e l'11 settembre 2026, Intesa Sanpaolo eseguirà la seconda tranche del programma di acquisto azioni proprie a servizio dei piani di assegnazione gratuita. Parliamo di 9.552.517 titoli, pari allo 0,05% del capitale sociale.

Il programma serve una complessa architettura di incentivazione che coinvolge anche le controllate estere come Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse (già Gruppo Reyl) e l'entità in Lussemburgo:

Piani 2025 e 2024 : Destinati al Gruppo e a realtà come Fideuram – ISPB.

Destinati al Gruppo e a realtà come – ISPB. Piano LTI CF (2026-2029): Piano di lungo termine per i Consulenti Finanziari delle Reti Fideuram .

. Severance: Accantonamenti per la conclusione dei rapporti di lavoro.

La technicality qui è cruciale: il ricorso alle azioni scatta per i "Risk Taker" con premi superiori alla "soglia di materialità" (50.000 euro o un terzo della remunerazione totale) e per il Middle Management che maturi bonus superiori a 80.000 euro (soglia che sale a 150.000 euro per i mercati extra-UE ad alta pressione competitiva) e al 100% della retribuzione fissa. È una mossa di retention che conferma la capacità della banca di gestire la propria struttura premiante con precisione svizzera, anche durante le tempeste finanziarie.

L'offensiva di MPS su Banco BPM non è solo una questione di ratio patrimoniali, ma un tema di sovranità territoriale che spacca la politica. Al centro del dibattito c'è il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la sua quota del 4,86%.

Eugenio Giani (Pres. Regione Toscana) invoca un ruolo attivo del MEF in assemblea. Per Giani, lo Stato non deve restare neutrale di fronte all'avanzata del risiko, ma deve utilizzare il suo 4,86% per blindare la direzione a Siena, l'occupazione e la rete degli sportelli, appellandosi alla "eccezionalità" conferita a MPS dalla legge Amato.

Francesco Michelotti (Fratelli d’Italia) ribatte con la dottrina del "pezzo pregiato" e sostiene che la neutralità del Governo rispetto alle dinamiche finanziarie non coincida con l'indifferenza. La difesa dell'integrità di MPS è un interesse strategico nazionale che prescinde dagli interventi "interventisti" della sinistra, miranti a conservare vecchi centri di potere.

Le manovre di questo settembre delineano un panorama in cui la finanza tecnica e la politica identitaria tornano a fondersi. L’OPAS di MPS su BPM è il catalizzatore di un processo di aggregazione che costringe giganti come BPER e Intesa a muoversi per proteggere i propri equilibri interni.

Il sistema bancario italiano sta diventando più resiliente o sta semplicemente sacrificando il legame storico con i territori sull'altare della concentrazione? La riflessione torna inevitabilmente alla Legge 218/1990 (Legge Amato). Quella norma, che creò il dualismo tra Fondazioni e Società per Azioni bancarie, intendeva modernizzare il settore senza recidere le radici locali. Oggi, con MPS che tenta la scalata e i buyback miliardari che ridisegnano le quote, quel confine appare sempre più labile. Resta da capire se la "senesità" e l'identità delle banche di territorio rimarranno un valore intrinseco, o se diverranno soltanto un'insegna vuota in un mercato dominato dai grandi poli nazionali.