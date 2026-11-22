Economista, banchiere, ministro, professore: Piero Barucci è stato tutto questo, e la Fondazione Cesifin Alberto Predieri, di cui è stato a lungo Consigliere fino alla scomparsa, gli dedica un convegno per raccontarne la personalità e il percorso. Con la sua esperienza e il suo sapere scientifico Barucci ha contribuito in modo costante alle attività della Fondazione, promuovendo iniziative di grande respiro e di forte impatto economico e sociale, come la ricerca sugli effetti positivi e negativi del turismo nelle città d’arte.

Fino all’ultimo, nonostante l’età, ha seguito e commentato il dibattito economico del Paese, con proposte originali e competenti. Quando è venuto a mancare stava preparando la presentazione del libro sulla storia economica del sistema bancario italiano, scritto insieme a Francesco Giordano.

L’incontro non vuole entrare nel merito del suo contributo scientifico, che avrà altre occasioni di approfondimento. L’obiettivo è offrire un ritratto diretto e lontano dalla retorica, grazie alla testimonianza di amici e colleghi che hanno lavorato e dialogato con lui in tante occasioni.

Dopo il saluto di Bernabò Bocca, presidente della Fondazione CR Firenze, e l’introduzione di Giuseppe Morbidelli, il convegno attraverserà le diverse stagioni della vita di Barucci: il banchiere con Antonio Patuelli, il Ministro con Giuliano Amato, le privatizzazioni dell’Efim e dell’Iri con Paolo Savona, la storia del pensiero economico con Manuela Mosca, la tutela della concorrenza con Giovanni Pitruzzella e il professore a Firenze con Alessandro Petretto. A chiudere, il ritratto più personale di Aureliano Benedetti, con “Barucci visto da vicino”.