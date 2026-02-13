Referendum sulla Giustizia: le iniziative dei Comitati fiorentini

Il 30 novembre 2025, l'approvazione della riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario ha tracciato una linea di demarcazione netta nel panorama istituzionale. Per il cittadino, il referendum confermativo fissato per il 22 e 23 marzo 2026 rappresenta una scelta dirimente tra due visioni dello Stato: una che punta a una profonda ristrutturazione in nome dell'efficienza e della "terzietà", e una che vede nella riforma un rischio di erosione per l'indipendenza della magistratura. In qualità di analisti, dobbiamo guardare a questo appuntamento come al momento in cui la sovranità popolare è chiamata a confermare o rigettare una modifica sostanziale all'equilibrio tra i poteri, toccando le radici stesse della Carta Costituzionale.

Il percorso verso le urne è stato accelerato da una risposta della società civile che ha superato ogni previsione. Con 546.463 firme raccolte — pari al 109% della soglia richiesta — il fronte del NO ha cristallizzato un dissenso che va oltre l'opposizione politica, configurandosi come un "baluardo del rispetto della Costituzione". Questa mobilitazione ha avuto un peso determinante sulla tempistica del voto: la richiesta popolare ha infatti impedito potenziali "forzature" governative, garantendo che la campagna elettorale segua i tempi fisiologici della legge 352/1970.

Dal punto di vista dell'analisi politica, la spinta dal basso riflette la preoccupazione che il Governo volesse anticipare i tempi per evitare un dibattito pubblico troppo approfondito. Il successo della raccolta ha invece imposto una dilatazione dei tempi, permettendo la costituzione del comitato nazionale "Società Civile per il NO" a Roma il 19 dicembre 2025. Come riportato dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della Toscana, questa forza numerica è la premessa per un confronto mediatico paritario.

Il cuore pulsante della riforma Nordio risiede nella distinzione tra magistrati giudicanti e requirenti. Il fronte del SÌ articola la sua proposta su cinque pilastri tecnici fondamentali:

Terzietà del giudice: Garantire un magistrato strutturalmente equidistante tra accusa e difesa.

Allineamento europeo: Adeguare l'Italia agli standard di Francia, Germania e Regno Unito.

Indipendenza del PM: Mantenimento dell'autonomia e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Stop allo strapotere delle correnti: Attraverso il sorteggio dei componenti del CSM.

Efficienza del sistema: Accelerazione dei processi a tutela della collettività.

Per contro, gli esperti che sostengono il NO intravedono in questa separazione una manovra per indebolire il "controllo di legalità". Il timore sistemico è che, recidendo il legame tra giudici e pubblici ministeri, quest'ultimi possano finire sotto l'influenza del potere esecutivo, trasformando la magistratura in uno strumento vulnerabile alle maggioranze politiche del momento, scivolando pericolosamente verso modelli di "democratura".

La riforma propone un'architettura istituzionale inedita: lo sdoppiamento del CSM e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare, un organo esterno incaricato di giudicare l'operato dei magistrati. Se per i sostenitori della riforma il sorteggio dei membri è la panacea contro le logiche correntizie e spartitorie, per i critici rappresenta un attacco frontale all'autogoverno della magistratura.

L'Alta Corte viene definita dal fronte del NO come un "tribunale speciale" che rischierebbe di generare un clima di "intimidazione e autocensura" tra i giudici. L'analisi istituzionale si fa qui particolarmente severa, richiamando moniti storici di rara gravità.

La caratura dei soggetti coinvolti testimonia la magnitudo dello scontro. Il Comitato nazionale per il NO vanta una coalizione trasversale di pesi massimi istituzionali: presieduto da Giovanni Bachelet, vede tra i promotori Rosy Bindi, Maurizio Landini, Gianfranco Pagliarulo e Giorgio Parisi, sostenuti da una rete imponente di associazioni come ACLI, ANPI, CGIL, ARCI e Legambiente. Sul fronte del SÌ, la difesa tecnica è affidata a figure come l'On. Antonio Di Pietro, l'On. Sara Kelany e l'ex Procuratore Generale Luigi Salvato.

Il dibattito si è fatto capillare soprattutto in Toscana, con un calendario fitto che vede alternarsi ex magistrati come Gherardo Colombo e Margherita Cassano. Tuttavia, la tensione ha raggiunto l'apice anche sul piano etico-amministrativo a Campi Bisenzio. Il caso di Antonio Iocca, presidente della società in-house Farmapiana e contemporaneamente leader locale del Comitato per il NO, ha sollevato un aspro dibattito sull'imparzialità dei dirigenti pubblici. Paolo Gandola (centrodestra) ha denunciato questa "scesa in campo" come inappropriata, ponendo un quesito centrale per l'analisi delle politiche pubbliche: può chi gestisce servizi per l'intera comunità assumere ruoli di militanza politica così marcata senza minare la credibilità delle istituzioni che rappresenta?

Il referendum del 2026 non è una semplice ratifica di articoli costituzionali, ma un giudizio sulla tenuta degli argini democratici definiti dai Padri Costituenti. Da un lato, la visione di una giustizia "moderna ed europea" che promette di recidere i nodi delle correnti; dall'altro, la difesa di un sistema di pesi e contrappesi nato dalla Resistenza per impedire che la legge diventi ancella del potere politico. In questo scenario, il voto di marzo sarà il termometro della consapevolezza civile italiana.