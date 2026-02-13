PrimAnteprima: evento di apertura della Settimana dei vini di Toscana

In un panorama globale segnato da una congiuntura geopolitica complessa e da una metamorfosi dei consumi, la Toscana non si limita a resistere: detta le regole. La "Settimana delle Anteprime", inaugurata oggi dal workshop di PrimAnteprima 2026 a Firenze, non è solo una celebrazione di un’industria che ha scelto di guidare il cambiamento anziché subirlo.

I dati rivelano un "paradosso toscano" di successo: in un mondo che beve meno, la Toscana cresce in valore, trasformando la tradizione in un asset strategico imbattibile. Come sottolineato durante l'apertura dei lavori:

"La Toscana si conferma la regione più attrattiva e con un maggiore indice di reputazione per i flussi turistici e commerciali legati al paesaggio, alla bellezza e alla cultura del vino. Cresce il consumo tra i giovani adulti, cresce il prodotto bio: siamo la regina del vino." ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Il mercato interno sta vivendo una rivoluzione silenziosa guidata dalla fascia 35-45 anni. Secondo il report ISMEA, questi "nuovi consumatori" hanno ridotto i volumi ma hanno incrementato la spesa del 24%. È la prova definitiva che il paradigma "meno volume, più valore" è ormai realtà.

L’analisi tecnica conferma la resilienza del brand: mentre il vino generico in Italia crolla del 5,7%, le DOP toscane contengono la flessione al solo 2,1%. Questa capacità di difesa del posizionamento dimostra una fedeltà del consumatore che va oltre la semplice etichetta, diventando una scelta di status e qualità.

La Toscana ha compiuto una scelta di campo radicale che la separa nettamente dal resto d'Italia. Ben il 97% dei vigneti regionali è iscritto a denominazioni DOP, un dato impressionante se confrontato con una media nazionale che si ferma al 65%.

Questa concentrazione qualitativa non è uniforme, ma poggia su pilastri solidi: le aree storiche di Siena e Firenze rappresentano da sole il 62% del vigneto regionale. Il Sangiovese, colonna portante del sistema (60% delle superfici), beneficia di una diversità di microclimi — dall’Appennino alle isole — che garantisce una resilienza climatica strategica, permettendo ai produttori di mantenere standard elevati anche in annate meteorologicamente sfidanti.

Con oltre 23.000 ettari biologici (38% del totale regionale), la Toscana è capofila della transizione green europea, contribuendo al 17% dell'intera superficie bio nazionale. Questa leadership non è solo una medaglia etica, ma una precisa strategia di mercato.

Per i mercati del Nord America e del Nord Europa, la certificazione biologica è diventata un requisito fondamentale di standardizzazione per il retail di alta gamma. Anticipando gli obiettivi del Green Deal UE, la Toscana ha trasformato la sostenibilità in un vantaggio competitivo che mitiga i rischi commerciali e intercetta la domanda dei consumatori più evoluti.

Contrariamente alla narrativa della vigna centenaria, la forza della Toscana risiede nella sua giovinezza strutturale: il 55% dei vigneti ha meno di 20 anni. Questo è il frutto di una gestione agronomica matura che ha sfruttato la misura OCM Ristrutturazione sul 61% delle superfici.

L'innovazione accelera grazie al nuovo "pacchetto vino" UE, che ha introdotto una maggiore elasticità nelle procedure e contributi maggiorati:

Percentuali di aiuto che arrivano fino all' 80% per gli investimenti strutturali.

per gli investimenti strutturali. Circa 10 milioni di euro già stanziati dalla Regione per l'ammodernamento delle cantine.

già stanziati dalla Regione per l'ammodernamento delle cantine. 600 ettari di nuovi impianti programmati per il 2026 per allineare i profili sensoriali ai gusti internazionali.

Con 15 milioni di arrivi (58% dei quali internazionali), l'enoturismo è diventato la leva per consolidare il legame tra territorio e vendite dirette. La Toscana detiene il primato nazionale con oltre 6.000 agriturismi, offrendo un'esperienza che va ben oltre il calice:

Accoglienza familiare nel 63% dei casi.

nel 63% dei casi. Paesaggio e Cultura come cardini dell'offerta (95% e 74%).

come cardini dell'offerta (95% e 74%). Esperienze diversificate: Trekking tra i filari, corsi di cucina (32% delle cantine) e arte contemporanea.

In questo scenario, il giornalismo di settore funge da ponte tra la terra e il mercato globale. Durante l'evento, il Premio Kyle Phillips è stato assegnato ad Alessandra Piubello per la sua capacità di raccontare il vino con indipendenza e franchezza. Come dichiarato da Leonardo Tozzi, Presidente ASET: "Il Premio è uno strumento per leggere lo sviluppo del giornalismo EnoGastroAgroAlimentare anno dopo anno... un modo per tenere in vita l’indipendenza e l’autonomia di giudizio che rinnovano il meglio della nostra professione."

Il sistema Toscana dimostra una vitalità straordinaria basata sulla capacità di fare squadra. La produzione 2025, attestata su 2,2 milioni di ettolitri, non è un dato subito, ma il risultato di una scelta consapevole di autoregolazione per preservare il prestigio del brand.

L'11 e 12 marzo 2026, la sedicesima edizione di BuyWine vedrà 190 aziende incontrare 175 buyer da 49 Paesi. In un mercato che cerca certezze, il modello toscano — che sacrifica il volume per blindare il valore — si pone come la vera bussola per la viticoltura mondiale. Come sintetizzato dall'Assessore Leonardo Marras: "Giocare in maniera aperta la partita del cambiamento è non solo doveroso, ma possibile."