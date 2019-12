Ramazzotti a Firenze sabato 14 dicembre

Sul palco del Mandela Forum con il cantante romano otto musicisti d'eccezione

Dopo una lunga serie di date all’estero, per Eros Ramazzotti è tempo di tornare al pubblico italiano. Il suo il VITA CE N’È WORLD TOUR segna straordinari record di presenze e a Firenze l'appuntamento è sabato 14 dicembre al Mandela Forum (ore 21).



I biglietti – posti numerati da 55 a 75 euro, parterre in piedi 45 euro – sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it.



Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros saranno Monica Hill e Giorgia Galassi (Cori).



Il VITA CE N’È WORLD TOUR ha visto Eros Ramazzotti attraversare ancora una volta con grande successo l’Europa in estate e in questo inizio autunno. Il terzo giro europeo del tour ha toccato Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, la Russia con il concerto sold out di Mosca e quello di San Pietroburgo, e poi ancora Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia, Israele e Slovenia. Ramazzotti torna quindi di nuovo in Italia con gli ultimi appuntamenti a partire da oggi 26 novembre in cui si esibirà a Bolzano, per poi passare da Rimini (29 novembre), Ancona (3 dicembre), Eboli (6 dicembre), tornare a Roma l’11 dicembre dopo le 4 anteprime sold out dello scorso marzo, a Firenze (14 dicembre) e Livorno (17 dicembre), fino a chiudere la tranche italiana di live con il quinto appuntamento live al Forum di Assago il 20 dicembre.



Nel 2020 Eros tornerà negli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e Sud America, partendo da Bogotà e toccando New York, Toronto, Los Angeles e Miami, passando per Buenos Aires e Chicago.



Il VITA CE N’È WORLD TOUR è prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim.



La radio partner di VITA CE N’È WORLD TOUR è RDS.



Info su www.ramazzotti.com, www.ticketone.it e www.vertigo.co.it





Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Parterre in piedi: 45 euro

Primo settore numerato: 75 euro

Secondo settore numerato 65 euro

Terzo settore numerato 55 euro



Prevendite

Circuito Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)