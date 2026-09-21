Raccolta rifiuti: porta a porta integrale a Greve in Chianti

Greve in Chianti, 21 settembre 2026. Greve in Chianti si prepara a compiere un passo avanti nella gestione dei rifiuti. Da gennaio 2027 sarà introdotta la tariffa corrispettiva (Taric) e Plures Alia, di concerto con l’amministrazione comunale, uniformerà il sistema di raccolta su tutto il territorio comunale: ogni frazione e tutto il territorio verranno serviti con il servizio porta a porta e quindi tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, entro il 31 dicembre 2026, dovranno dotarsi di un nuovo kit per la raccolta differenziata. Un cambiamento concreto per i cittadini di Greve in Chianti, che potranno contare su un servizio più sostenibile.

Per accompagnare le utenze domestiche e non domestiche coinvolte nel cambiamento, sarà aperto appositamente un Pop Up Store di Plures Alia in via Colognole 63 (magazzino comunale) dal 28 settembre al 28 dicembre 2026. Il Pop Up Store, utile per la consegna delle vecchie attrezzature e per il ritiro dei nuovi kit, oltre che per dubbi o richieste di informazioni, sarà aperto il lunedì e il venerdì dalle 13:30 alle 18:30, il mercoledì e il sabato dalle 8:30 alle 13.

Si ricorda, comunque, che è possibile ritirare i kit o richiedere informazioni in qualsiasi sportello al pubblico di Plures Alia sul territorio. È anche possibile prenotare la consegna gratuita dell’intero kit direttamente a domicilio con l’app Aliaestra, o, in alternativa, contattando il call center di Plures Alia. La richiesta può essere fatta esclusivamente dalla persona a cui è intestata l’utenza. Nelle aziende di grandi dimensioni e in quelle appartenenti alle categorie 20 e 21 gli operatori di Plures Alia effettueranno dei sopralluoghi mirati, utili ad individuare la migliore soluzione per rendere più agevole il servizio.

Nei giorni scorsi è stata inviata una comunicazione informativa a tutte le utenze interessate e, a partire dal prossimo 24 settembre verranno organizzati una serie di incontri pubblici in collaborazione con il Comune, alcuni dei quali specifici per le utenze non domestiche per fornire informazioni pratiche, rispondere a dubbi e domande.

ADEGUAMENTO NORMATIVO

In concomitanza con la consegna dei nuovi contenitori per la raccolta porta a porta e con l’avvio della tariffa corrispettiva, Plures Alia procederà anche all’adeguamento dei colori dedicati alla raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. L’intervento, previsto dalla norma nazionale UNI 11686:2017 che stabilisce un sistema cromatico uniforme su tutto il territorio nazionale per i materiali raccolti in modo differenziato, prevede l’adozione del blu per carta e cartone e del giallo per plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano invece invariati i colori già in uso per le altre tipologie di rifiuti: marrone per l’organico, verde per il vetro e grigio per il residuo non differenziabile. Il kit è composto da 3 contenitori (carta e cartone, organico e residuo non differenziabile) e 2 rotoli di sacchi per gli imballaggi.

Organico - marrone | Residuo non differenziabile - grigio | Carta e cartone - blu | Imballaggi e contenitori – giallo.

Per avere il nuovo kit e restituire i contenitori attualmente in dotazione, si può scegliere tra il recarsi al Pop Up Alia Store, aperto dal 28 settembre al 28 dicembre, in collaborazione con il Comune in via di Colognole n. 63 presso il magazzino comunale a Greve in Chianti, il lunedì e il venerdì dalle 13:30 alle 18:30, il mercoledì e il sabato dalle 8:30 alle 13:00. In alternativa si può prenotare la consegna gratuita dell’intero kit direttamente all’indirizzo di residenza con l’App AliaEstra. Per quanto riguarda le utenze non domestiche di grandi dimensioni Plures Alia consiglia di prenotare un appuntamento dedicato presso il Servizio Clienti.

LA TARIFFA CORRISPETTIVA

La Taric rappresenta un sistema che supera il tradizionale calcolo presuntivo della Tari, introducendo, invece, una misurazione puntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze. La parte variabile della tariffa viene determinata sulla base del comportamento reale di ogni utenza, considerando sia il residuo non differenziabile sia le raccolte differenziate. Il sistema premia i comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata: gli utenti che hanno raggiunto le soglie previste beneficeranno delle relative premialità direttamente in bolletta, mentre eventuali svuotamenti eccedenti del residuo non differenziabile saranno conteggiati secondo quanto previsto dal sistema tariffario.

Per consentire una corretta misurazione dei rifiuti conferiti, contenitori e sacchi del nuovo kit per la raccolta differenziata saranno provvisti di uno strumento di rilevazione chiamato TAG, simile a un’etichetta adesiva. Ad ogni ritiro i Tag consentiranno di associare quel conferimento ad una specifica (e unica) utenza. Le letture e la nuova tariffa inizieranno a partire da gennaio 2027. Fino al 31 dicembre le bollette saranno emesse sempre con il regolamento e i parametri della TARI del 2026.

INCONTRI PUBBLICI CON LA CITTADINANZA

E’ stato stilato un calendario di incontri pubblici, organizzati in collaborazione con il Comune, per illustrare le novità e rispondere a richieste di informazioni e dubbi. Il ciclo di iniziative prende il via il 24 settembre alle ore 21 a Greve, presso la sala Hack, prosegue il 29 settembre alle ore 21 in piazza del Mercato a Strada in Chianti, il 6 ottobre alle ore 21 presso il Circolo Arci di Panzano in Chianti, l’8 ottobre alle ore 15.30 a Greve in Chianti (sala Hack) dedicato alle aziende, il 15 ottobre alle ore 21 negli spazi del SMS l’Unione, il 21 ottobre alle ore 21 al Circolo Arci del Ferrone, il 26 ottobre alle ore 15:30 al Centro Civico di Strada in Chianti nell’ambito di un incontro riservato alle aziende, il 4 novembre alle ore 21 al Circolo Arci di Chiocchio, il 10 novembre alle ore 21 alla Casa del Popolo di Lucolena. In quest’ultimo caso, dalle ore 18, sarà possibile ritirare anche il kit domestico.

APP, SITO E CALL CENTER

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’applicazione Aliaestra e il sito aliaestra.it, che insieme costituiscono la nuova piattaforma digitale integrata per i servizi di Alia ed Estra, oppure contattare il call center di Plures Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).