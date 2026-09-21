Gli ultimi anni della vita di San Francesco

Nell'ambito del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine sabato 26 settembre alle ore 17.30 presso l'Aula Magna del Convento di San Francesco dei Frati Minori in via Giacomini, 3 a Firenze l'Associazione "AMICI DELLA CERTOSA DI FIRENZE" è lieta di presentare "IL SIGNORE MI DETTE" Relazione in due parti tenuta da Fra' Mario Panconi sugli ultimi anni di vita di S. Francesco, dalle stimmate fino alla morte.

Nell'intermezzo tra la prima e la seconda parte si esibiranno tre artisti (attore, arpista e soprano) in una performance di recitazione, musica e canto principalmente su racconti, testi ed opere ispirate dal grande santo di Assisi.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione a

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