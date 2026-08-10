Musei Toscani per l’Alzheimer, Firenze aderisce

Prosegue e si rinnova l’impegno del Comune di Firenze per garantire l’accessibilità dei luoghi della cultura e promuovere il benessere sociale attraverso l’arte.

Su proposta del Servizio Soprintendente Musei Comunali, la giunta ha approvato lo schema di Convenzione e il Regolamento per la gestione del Sistema Museale Unico MTA – Musei Toscani per l’Alzheimer per il triennio 2026-2028. L’adesione del Comune di Firenze, avviata nel 2020 e già rinnovata nel 2023, prosegue così con la sottoscrizione dell’accordo che vedrà la partecipazione dei Musei Civici Fiorentini alle iniziative della rete regionale.

La rete MTA ha l'obiettivo di promuovere attività specifiche dedicate alle persone con questa fragilità e a chi se ne prende cura, potenziando il legame tra l'ambito culturale e quello sociosanitario. I Musei Toscani per l’Alzheimer costituiscono un modello di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale, capace di creare opportunità di inclusione sociale e migliorare la fruibilità degli spazi museali e culturali.

"L'approvazione di questa delibera conferma quanto per la nostra Amministrazione la cultura debba essere prima di tutto un bene comune e uno strumento di inclusione, welfare e cura" ha detto l'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini. "Rinnovare l’adesione alla rete dei Musei Toscani per l’Alzheimer significa confermare una grande attenzione verso i soggetti più fragili e le loro famiglie, offrendo momenti di socialità, stimolo ed emancipazione all’interno dei nostri musei. Vogliamo che i luoghi dell'arte e della storia di Firenze siano spazi aperti, accoglienti e privi di barriere, non solo fisiche ma anche cognitive ed emotive. È un impegno preciso che portiamo avanti con convinzione per costruire una città sempre più plurale e attenta ai bisogni di tutta la comunità".

La delibera permette ai Musei Civici, grazie al supporto della Fondazione MUS.E, di partecipare anche a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei per sviluppare e valorizzare ulteriormente l'offerta culturale inclusiva.