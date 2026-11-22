Teatro Lumière propone Prestazione occasionale in scena grazie a Futura Teatro Firenze nei giorni 20, 21 novembre ore 20:45 e il 22 novembre ore 16:45 e poi 27, 28 novembre ore 20:45 e il 29 novembre ore 16:45, infine il 4, 5 dicembre ore 20:45 e 6 dicembre ore 16:45.

TRAMA

La casa al mare ha bisogno di qualche lavoretto. Ma non è per quesmto che Lisa ha invitato i suoi amici del liceo a passarci un fine settimana...

Testo di Francesco Brandi, regia Alessio Coluccia. Con Francesca Palombo, Lorenzo Lombardi, Vanni Monsacchi e Michele Cimmino.

Audio Luca Chelucci, Luci Lorenzo Castagnoli, Scenografia Lorenzo Scelsi.

Riconoscimenti:

2019 – Lo spettacolo è selezionato alla III Edizione “Materia di Prodigi di Forlì” dove vince 4 premi: “Miglior Spettacolo”, “Miglior Regia”, “Giuria Giovani” e “Gradimento del Pubblico”.

2020 – Vanni Monsacchi vince il premio come “Miglior Attore” al “Festival di teatro Amatoriale Lucio Settimio Severo” di Albano Laziale.

2022 - Lo spettacolo vince il “Premio Speciale UILT” al concorso Fabrizio Rafanelli di Pistoia.

2022 - Al concorso “XXVI Vetrina Teatro” di Castelfranco di Sotto lo spettacolo vince due premi: “Miglior Spettacolo” e “Miglior Regia”.

2022 – Lo spettacolo viene selezionato per rappresentare la Toscana al “Festival Falcone e Borsellino” di Capaci (Pa).

2022 – Lo spettacolo vince il “Premio Speciale della Giuria” al “XXV premio Città di San Miniato”.

2023 – Lo spettacolo vince il “Premio Speciale all’innovazione e all’originalità” al 32° Festival Teatrale “Castello di Gorizia”.

2023 – Lo spettacolo vince il premio “Gradimento del Pubblico” il Premio “Miglior Regia” e Michele Cimmino vince il premio “Miglior Attore” al concorso “Teatrika” di Castelnuovo Magra.

2023 – Lo spettacolo vince il secondo premio come “Miglior Spettacolo” alla 76esima edizione del “Festival Nazionale di Arte Drammatica” di Pesaro.

2025 – Lo spettacolo vince i premi “Valerio Gentile” della Giuria Giovani e il Premio del Pubblico al “XVI Festival Nazionale di Teatro “Di Scena a Fasano”.

2026 – Lo spettacolo vince i premi “Miglior Spettacolo”, “Miglior Attore Protagonista”, “Miglior Attore non Protagonista” e “Miglior Attrice Protagonista” al “II concorso Fantastica Destinazione”.

Lo spettacolo fa parte della stagione Diamante e Smeraldo.

Per info www.teatrolumiere.it

oppure telefonare allo 055 389 0214, whatsapp 353 462 2650

oppure scrivere un’email a segreteria@teatrolumiere.itBiglietti acquistabili su circuito TicketOne