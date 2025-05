Nuovo appuntamento per L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Lunedì 12 maggio (ore 17.30), lo storico dell’arte Marco Pierini porterà il suo contributo alle celebrazioni per i 550 anni dalla nascita del Buonarroti con l’intervento Presenza di Michelangelo nell’arte e nella cultura contemporanea.

Ingresso libero, a partire dalle 17.00, fino ad esaurimento posti.

È possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sul canale YouTube della Galleria

dell’Accademia di Firenze al seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=Fr9A87mW3Us, successivamente sarà disponibile su sito del museo.

La rassegna, che si sviluppa nell’arco del 2025 con un ricco programma di eventi e iniziative, è stata ideata dallo staff della Galleria dell’Accademia per mettere in luce la straordinaria attualità di uno dei più significativi protagonisti del Rinascimento. La sua visione artistica, il suo spirito innovatore e la potenza espressiva delle sue opere continuano a esercitare un’influenza profonda su artisti, studiosi e pubblico di ogni epoca. La conferenza di Marco Pierini si soffermerà proprio su questi aspetti, su come il lascito del Buonarroti abbia segnato la storia dell’arte, e non solo, continuando ad essere di stimolo e ispirando intere generazioni.

Come racconta lo stesso Pierini “la figura e l’opera di Michelangelo hanno conosciuto una vastissima fortuna nella cultura visiva del Novecento, fortuna che perdura ancora ai giorni nostri, sebbene declinata in forme diverse che spaziano dall’omaggio alla citazione, dalla rivisitazione ironica al tentativo di superare – e persino di abbattere – l’eredità pesante ma imprescindibile lasciata dalla multiforme personalità artistica del Buonarroti. Nessun altro collante, eccetto quello di Michelangelo, si potrebbe individuare per tenere assieme Giulio Aristide Sartorio e Robert Mapplethorpe, Leoncillo e Jan Fabre, Renato Guttuso e Kendell Geers. Né l’influenza di Michelangelo si arresta alle sole arti visive, ma si estende almeno all’architettura, mentre la figura dell’uomo e dell’artista non manca di riverberarsi nella cultura popolare, nel cinema, nella musica pop.”

Marco Pierini, si è laureato e addottorato in Estetica all’Università di Siena.

Storico dell’arte di lunga esperienza in ambito museale, riveste oggi il ruolo di Vicesindaco e Assessore alle politiche culturali del Comune di Perugia. Ha diretto il Museo Diocesano di Pienza dal 1998 al 2007. Dal 2002 al marzo 2010 ha diretto il Palazzo delle Papesse Centro Arte Contemporanea a Siena. Dal giugno 2010 al 2014 è stato direttore della Galleria Civica di Modena. Dal primo di ottobre del 2015 al 14 novembre 2023 ha diretto la Galleria nazionale dell’Umbria di Perugia e la Direzione regionale musei dell’Umbria. Dal primo dicembre 2019 al primo novembre 2020 è stato direttore ad interim della Galleria nazionale delle Marche di Urbino.

Dal 2015 insegna Storia dell’arte contemporanea all’Università della Repubblica di San Marino mentre dal 2019 al 2023 è stato docente di Economia della Cultura all’Università di Perugia.

Ha curato più di cinquanta mostre in musei di numerose città italiane, oltre che in Spagna, Francia, Irlanda, Svizzera, Brasile e Russia. Ha pubblicato numerosi contributi su argomenti d’arte, d’estetica e di musica.

Ricordiamo i prossimi eventi in calendario per L’eterno contemporaneo.

Lunedì 9 giugno (ore 18.00), Tomaso Montanari e l'attore Francesco Gori saranno i protagonisti del reading Non ha la par cosa tutto il mondo, dedicato alla realizzazione della tomba di Giulio II, attraverso lettere e scritti di Michelangelo e dei suoi biografi, Vasari e Condivi. Un secondo reading è previsto in autunno.

Lunedì 27 ottobre, il cantautore italiano Vinicio Capossela presenterà il concerto Fuggite, Amanti, Amor, un omaggio musicale a Michelangelo, accompagnato dal violoncellista Mario Brunello.

La rassegna si concluderà lunedì 15 dicembre (ore 18.00) con un concerto del Trio Thesan, che eseguirà musiche di Debussy, Gubaidulina e Vivaldi, intervallate da poesie di Michelangelo.