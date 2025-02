Presentazione del libro di Stefano Bisi al Gabinetto Vieusseux

Mercoledì 26 febbraio 2025, ore 17.30, nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi a Firenze, presentazione del libro di Stefano Bisi "Le dittature serrano i cuori: l’omicidio di Giovanni Becciolini e la furia fascista della notte di San Bartolomeo". Intervengono Riccardo Nencini e Nicola Novelli. Sarà presente l’autore.

E' visitabile sino al 28 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati a mostra "Matteotti nella lega dei comuni socialisti 1916-1922: storia, eredità e attualità del riformismo socialista”. L’esposizione, organizzata in occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti e inaugurata lo scorso anno a Roma, poi portata in diversi comuni del Nord Italia, adesso è approdata a Firenze nella sede della presidenza della Regione. La mostra racconta come Matteotti iniziò la sua attività politica nella corrente riformista del Partito socialista italiano e come quell’esperienza abbia caratterizzato il suo essere e la sua attività di politico dalle origini fino alla fine.

Matteotti fu consigliere provinciale, sindaco, vice-sindaco, assessore in diversi Comuni del Polesine, diventando interprete di un momento cruciale nella vita del Paese, con la stagione del socialismo municipale e della speranza di trasformare le amministrazioni locali in avamposti di trasformazione dell’Italia e laboratori di inclusione.

La mostra sarà visitabile fino al 28 febbraio nei consueti orari di apertura: dal lunedi al venerdì 10:00-12:30, 14:00-16:00; sabato 10:00-12:30.