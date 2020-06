Premio letterario Camaiore - Belluomini: ecco i finalisti

Quest'anno è la XXXII edizione

È stata designata la rosa dei 5 libri finalisti del Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini, giunto quest'anno alla XXXII edizione. La Giuria Tecnica, presieduta dal Rosanna Lupi e formata da Michele Brancale, Corrado Calabrò, Emilio Coco, Vincenzo Guarracino, Paola Lucarini e Renato Minore, dopo attenta e approfondita valutazione dei volumi facenti parte della prima rosa di selezione dei candidati al premio 2020, ha ufficializzato i cinque finalisti e le opere a cui verranno riconosciuti il Camaiore Proposta - Opera Prima "Vittorio Grotti" e il Premio Internazionale, oltre che il Premio Speciale e le Menzioni speciali indicate dalla Presidente. La serata finale si svolgerà nel mese di settembre all'UNA Hotel di Lido di Camaiore.



Il Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini si conferma tra le eccellenze nel panorama della letteratura italiana, come testimoniano le oltre 130 opere giunte quest'anno e l'importanza degli autori che vi hanno concorso fin dalla prima edizione del 1981. Appuntamento ormai imprescindibile, la cui tradizione è portata avanti dalla Presidente Lupi nel solco tracciato dal fondatore, nonché compagno di vita, scomparso tre anni or sono.



Di seguito le scelte della Giuria Tecnica e della Presidenza



'''Cinquina finalista XXXII Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini'''



Angelo Gaccione "Spore" - Interlinea Edizioni

Paolo Fabrizio Iacuzzi "Consegnati al silenzio" - Bompiani Editori

Roberto Pazzi "Un giorno senza sera" - La Nave di Teseo

Antonio Prete "Tutto è sempre ora" - Giulio Einaudi Editore

Ottavio Rossani "La luna negli occhi" - Nino Aragno Editore



'''Vincitore Camaiore Proposta - Opera Prima "Vittorio Grotti"'''



Gerardo Masuccio "Fin qui visse un uomo" - Interno Poesia Editore



'''Vincitore Premio Internazionale'''



Jean Flaminien (Francia) "L'uomo flottante" - Book Editore



'''Premio Speciale 2020'''



Ennio Cavalli "Se ero più alto facevo il poeta" - La Nave di Teseo



'''Menzioni Speciali 2020'''



Carlo Marcello Conti "Attraversato da" - Campanotto Editore

Valeria Di Felice "Il battente della felicità" (traduzione in arabo) - Edizioni Di Felice

Franco La Cecla "La terra negli occhi" - Interno Poesia Editore