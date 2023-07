Prato, turismo in crescita

L'assessorato al Turismo del Comune di Prato sta continuando il costante monitoraggio dei flussi turistici nel proprio ambito provinciale e ha rilevato, anche per il primo semestre del 2023, un andamento più che positivo per il nostro territorio.

In particolare, tra gennaio e giugno 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli arrivi nell'ambito turistico pratese sono aumentati del 35,5% e le permanenze sul territorio (per un tempo medio di due giorni) sono aumentate del 28,9%.

In termini assoluti si tratta di un aumento rispettivamente di 30.989 e di 56.360 persone.Crescono in misura contenuta i flussi nazionali (che hanno recuperato il livello prepandemico già nel corso del 2022) e aumentano in misura significativa quelli stranieri, che registrano +84,1% degli arrivi e +69,3% delle presenze (rispettivamente +26.666 e +55.515 unità).

Questa crescita accompagna un mercato del settore turistico in espansione, con l'aumento di strutture ricettive di 52 unità, specialmente nel settore extralberghiero.

Le aree geografiche internazionali di provenienza in ordine di importanza sono i paesi dell'Asia, la Spagna, la Francia, la Germania, il Messico, l'India e gli Stati Uniti.Il turismo nazionale viene dalla stessa Toscana e poi a seguire dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Campania, dall'Emilia Romagna, dal Veneto e dal Piemonte.

"Siamo contenti di questa costante crescita dei flussi sul nostro territorio - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi - .Una crescita che, come dico sempre, è frutto di un importante lavoro di squadra tra Amministrazioni comunali e operatori privati. Si tratta di dati che fanno ben sperare anche per questa stagione estiva".

I dati sono stati elaborati dall'Ufficio Turismo del Comune di Prato e sono da considerarsi provvisori fino alla pubblicazione ufficiale da parte di Istat.