Malagò nuovo presidente Figc, le reazioni in Toscana

“Porgo le più vive congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione a presidente della Figc. La sua lunga esperienza ai vertici dello sport italiano, il profondo legame con i valori olimpici e la capacità di rappresentare il nostro Paese nelle più importanti sedi nazionali e internazionali, sono una garanzia per il futuro del calcio italiano. Sono certo che saprà guidare la Federazione con autorevolezza, competenza e visione, contribuendo alla crescita di questo sport, alla valorizzazione dei giovani e al rafforzamento del ruolo sociale ed educativo del calcio. A nome della Regione Toscana, e mio personale, auguro al presidente Malagò buon lavoro ed i migliori successi per questo prestigioso incarico”

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’apprendere la notizia dell’elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente della Federazione italiana gioco calcio. Il presidente Giani ha la delega all’assessorato allo Sport.

"Rivolgo a Giovanni Malagò le mie congratulazioni per l'elezione alla guida della FIGC. La sua lunga esperienza alla presidenza del CONI e alla guida della Fondazione Milano Cortina 2026 testimoniano competenza, autorevolezza e una profonda conoscenza del sistema sportivo italiano e internazionale.

Il calcio italiano si trova oggi di fronte a sfide importanti che richiedono visione, capacità di innovazione e spirito unitario. Sono certa che Giovanni Malagò saprà mettere al servizio della Federazione l'esperienza maturata in questi anni, accompagnando il rilancio del movimento calcistico nazionale e lavorando per rafforzare tutto il sistema, dai settori giovanili fino ai massimi livelli competitivi.

Lo sport rappresenta un patrimonio straordinario di valori, inclusione, crescita e coesione sociale. Per questo il ruolo della FIGC è fondamentale non soltanto per il futuro del calcio, ma per l'intero movimento sportivo del nostro Paese.

A Giovanni Malagò rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà guidare la FIGC con autorevolezza, equilibrio e una visione all'altezza delle sfide che attendono il calcio italiano".

Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro.