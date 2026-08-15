Morta la prof Patrizia Bonanni, insegnava al Liceo Da Vinci

"Con profonda tristezza comunichiamo che ci ha lasciato la Prof.ssa Patrizia Bonanni, collega stimata e docente preziosa per generazioni di studenti.
La sua lezione più importante, per tutti, è stata la tenacia e il sorriso con cui ha sempre affrontato la vita, anche nei momenti più difficili, fino all’ultimo giorno. Un abbraccio forte alla famiglia dall’intera comunità scolastica".
Così il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze saluta la sua professoressa prematuramente scomparsa. Un dolore grande per una persona apprezzata e stimata.