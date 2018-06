Ponte di festeggiamenti con vip e personaggi in Versilia

Grande serata sabato 2 giugno

Giugno, il primo mese d’estate, l’aria tiepida prossima alla nuova stagione, il turismo torna con slancio, i primi bagni al mare, tintarella, tanto sole e relax, in un atmosfera vacanziera che accompagna tutta la Versilia. Ai nastri di partenza una stagione che si preannuncia ricca di turismo, eventi e novità, che simbolicamente parte con il ponte del 1 giugno, data che per antonomasia sancisce l’inizio dell’estate in Versilia.

Venerdì 1 giugno alla Capannina di Franceschi la festa per le 35 candeline dall’uscita nelle sale del film Sapore di Mare. Il film di Vanzina che ha segnato ed ispirato intere generazioni, tra il romanticismo e la spensieratezza tipica dell’estate. Un compleanno evento che vedrà esibirsi sul palco uno dei protagonisti del film e ormai “must” della Capannina: Jerry Calà, con il suo spirito, divertimento, musica e simpatia. Sabato 2 giugno presenta una lunga logistica suddivisa in più tempi ed aree; partenza alle ore 19:00 con il nuovo aperitivo “ci vediamo alle sette in Capannina” tra cocktail, wine e finger food con la compagnia musicale di Stefano Busà. Inaugurato con la collaborazione de il Cobra Cocktail Club di Pietrasanta e il brand Mai Senza di Michele Leonardi verrò proposto nella verande esterna adiacente al pian bar, l’ingresso sarà libero e attivo il servizio prenotazione tavolo. Apertura con la discoteca da 00:00 in poi con “Summer is Magic” evento di benvenuto alla stagione estiva, che vedrà in sala centrale la band Borghi Bros, con l’intervento del tenore Giovanni Cervelli e il noto fiorentino Marco Laschi, Dj capace di fare la differenza nelle consolle dei migliori nightclubs. Nella nuova veranda esterna denominata “Suite”, una pista sotto le stelle, potremmo dire "tra cielo e mare " disegnata con il supporto di Grey Goose saranno ospiti oltre al resident Dj Charlie Dee, Davide Bianucci, Morendo de Leva e il vocalist milanese Mauro Gonzini. In occasione il Direttore Artistico Glauco Ghelardoni promette tante sorprese, spettacolo e creatività, merito della sua candelina che andrà a spegnersi per la festa di compleanno. Al Piano Bar inossidabile la presenza di Stefano Busà e Stefano Natali tra musica, spettacolo e successi di ieri ed oggi. Ad accompagnare tutto questo percorso, sin dal momento cena, la presentazione della nuova BMW X2 un'auto innovativa nel segmento delle SUV, ultima perla della casa automobilistica di Monco di Baviera.

Al Nikki Beach Versilia il sabato è Rosa! Ogni sabato il celebre beach club di Marina di Pietrasanta, che da venerdì 1 giugno sarà aperto ogni giorno, propone Rosè Saturdays, lo speciale appuntamento settimanale dedicato al Rosa, in cui sono protagonisti il gusto, con champagne e vini rigorosamente rosè e ottimi frutti di mare proposti dalla cucina dell’executive chef Cesare Lazzeri, ed il divertimento con la musica di DJ Santarini. Come sempre saranno numerose le sorprese firmate Nikki Beach. Per info e prenotazioni: reservations.versilia@nikkibeach.com - 388 645 6763

Il Riviera di Forte dei Marmi è pronto ad offrire un servizio di classe e alta qualità, ogni sera, con aperitivo, ristorante, bistrot e lounge club.

Si parte venerdì 1 giugno con Welcome Summer evento che prevede di calamitare il pubblico delle grandi occasioni. Evento nell'evento il compleanno del Manager del Riviera Maurizio Bendinelli, ex direttore di noti locali come Twiga, Ostras e Capannina e ideatore da 15 anni dei Pink Party e White Party Anniversary, che ogni estate organizza in Versilia: “Approfitterò della ricorrenza del mio compleanno per organizzare un evento unico nella vip room più esclusiva della Versilia” afferma il Manager. “Sono fiero di poter lavorare per un imprenditore come Emilano Fontani, che fa del Made in Italy la carta vincente dei suoi ristoranti dislocati tra Forte dei Marmi, Firenze e Milano”. Ciliegina sulla torta del party, a cui sono invitati vip, personaggi e imprenditori, il celebre disc jockey fiorentino Corazza Fantoni che animerà la vip room. Il lungo ponte proseguirà sabato 2 giugno con american bar, ristorante e la musica del dj Niccolò Presta sin dall'aperitivo. Per tutte le sere a seguire, fino a settembre, il locale sarà aperto ogni giorno a partire dalle ore 18.30. Informazioni e prenotazioni 0584 82251 - 329 4190430.

Ad appena una settimana dall'inaugurazione, Sushi Jazz in via Stagi a Pietrasanta è già moda. La scommessa di Roberta Torres, in arte Madame Betty, tra le dj più gettonate, ha già catturato l'attenzione, dopo il debutto con una madrina d'eccezione: Valeria Marini. Ecco infatti un altro volto illustre, quello del regista cinematografico, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore Alfonso Cuaron, il primo messicano nella storia ad aggiudicarsi l'Oscar al miglior regista per il film <Gravity> nel 2014 e il Directors Guild of America Award. Cuaron ha apprezzato la cucina e la musica del locale tutto improntato alle atmosfere vintage degli anni Venti. E nel weekend Sushi Jazz proporrà musica d'eccezione: venerdì 1° giugno ad allietare la cena ci sarà -sul palco rigorosamente retrò- la band In Soul (Vince Bramanti alla chitarra, Andrea Cozzani al basso e Mary Crisci voce) mentre sabato 2 giugno ecco la performance del The roaring jazz trio composto da Andrea Imparato (sax e flauto), Diego Piscitelli (contrabbasso) e Isabel Cruz (voce). Sushi Jazz resta aperto tutte le sere per aperitivo, cena e dopocena. Per info e prenotazioni: 0584.70398