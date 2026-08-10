Ponte da Verrazzano, attesa per la relazione tecnica

“Siamo al 6 agosto ed ancora non sappiamo nulla del ponte da Verrazzano: idoneo per la tramvia o va abbattuto o va consolidato.

Sono mesi (e fiumi di soldi pubblici) che aspettiamo una relazione. Un valido comico direbbe che la soluzione ideale sarebbe di creare due capolinea: uno prima delPonte ed uno dopo, problema risolto.Comunque si sa, agosto dopotutto, è il mese ideale per divulgare le notizie, le ferie distraggono i cittadini.Fortunatamente c’è chi invece segue costantemente i fatti.Aspettiamo impazienti la relazione tecnica e non si dica che la gravidanza più lunga sia quella dell’elefante (mi scuseranno i puristi del linguaggio woke ma elefanta suona male)”. Queste le dichiarazioni del consigliere del gruppo Misto-Noi Moderati Luca Santarelli.