Aggiornamento sui lavori Fs in corso a Ponte al Pino: anche stamani tutto regolare. Il piano di assistenza per i viaggiatori è stato attivato come da programma nelle stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella dove sono presenti il personale della protezione civile comunale e i volontari.

Il servizio dei bus sostitutivi procede con regolarità, i flussi dei viaggiatori sono ordinati e prosegue l'attività di informazione e di distribuzione dell'acqua.

Nessuna particolare criticità anche dal punto di vista della circolazione. Continua la presenza delle pattuglie della Polizia Municipale ai varchi di via Mannelli incrocio via Capo di Mondo e viale Mazzini incrocio via Masaccio per la gestione dei provvedimenti di viabilità.

Le pattuglie sono impegnate anche nel servizio di scorta ai bus sostitutivi dell’Alta Velocità per garantire maggiore regolarità, rispetto dei tempi e delle coincidenze ferroviarie.