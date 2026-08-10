Francobollo dedicato al 50° anniversario delle radio e tv locali

Roma, 28 luglio 2026 - Poste Italiane comunica che oggi 28 luglio viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato al 50° anniversario delle radio e tv locali. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di centottantamiladodici esemplari e distribuito in fogli da ventotto francobolli.

Il bozzetto è a cura di Claudia Giusto, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia a sei colori su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico.

La vignetta riproduce un’antenna che irradia onde elettromagnetiche nello spazio circostante, evocando la diffusione del segnale. Sopra di essa si collocano il numero “50” simbolo del cinquantesimo anniversario a sottolineare il mezzo secolo di storia delle radio e delle televisioni locali, caratterizzato da innovazione, cambiamento e un profondo radicamento nel territorio. Completa il francobollo, leggenda “ANNIVERSARIO DELLE RADIO E TV LOCALI”, la scritta "ITALIA” e l'indicazione tariffaria "B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Ancona Città Largo XXIV Maggio, 2 – 60123.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it.