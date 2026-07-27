Lavori Ponte al Pino, il piano funziona

È scattato come previsto questa mattina il piano predisposto dalla protezione civile comunale in occasione delle modifiche alla circolazione ferroviaria legate ai lavori per il Ponte al Pino. Si tratta della replica di quanto messo in campo per lo stop del 6 luglio con la presenza di personale e volontari nelle due stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte per garantire assistenza e informazioni ai viaggiatori. Nel corso della prima mattina non sono stati registrati problemi significativi.

Nella notte, in occasione dell'avvio dell'intervento, è stato effettuato un sopralluogo al cantiere alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della vicesindaca del Comune di Firenze Paola Galgani.

I bus sostitutivi stanno arrivando con regolarità, i flussi dei viaggiatori sono ordinati e prosegue l'attività di informazione e di distribuzione dell'acqua. Su richiesta di Ferrovie è stata ampliata l'installazione di gazebo della protezione civile comunale a Campo di Marte per rafforzare il servizio di assistenza.

Anche dal punto di vista del traffico non sono state riscontrate criticità. La Polizia Municipale è presente ai varchi di via Mannelli incrocio via Capo di Mondo e viale Mazzini incrocio via Masaccio per gestire i provvedimenti di circolazione (tra cui la chiusura di via Mannelli e dell'ultimo tratto di viale Mazzini) ma al momento non si sono registrati rallentamenti.

La Polizia Municipale è impegnata anche nel servizio di scorta ai bus sostitutivi dell'Alta Velocità per garantire maggiore regolarità, rispetto dei tempi e delle coincidenze ferroviarie.

"Il piano è scattato come programmato e sta procedendo senza particolari problemi. Ringrazio i dipendenti della protezione civile comunale e i volontari impegnati nelle stazioni, che stanno assicurando un'assistenza costante ai viaggiatori con professionalità e disponibilità. Continueremo a monitorare la situazione per tutta la durata dei lavori, in stretto raccordo con Ferrovie e con gli altri soggetti coinvolti, pronti a intervenire tempestivamente in caso di necessità per limitare al massimo i disagi per cittadini e pendolari" dichiara l'assessora alla Protezione Civile Laura Sparavigna.

"Desidero ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando per rendere possibile questo intervento, fondamentale per la città di Firenze e per l'intera linea ferroviaria. Si tratta di un'opera importante che consentirà di migliorare la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura. Come Comune stiamo garantendo tutto il supporto necessario, in stretto raccordo con gli altri soggetti coinvolti, per contribuire a ridurre al minimo i disagi per i cittadini fiorentini e per tutti i viaggiatori durante questi giorni di lavori" dichiara la vicesindaca Paola Galgani.

Dopo la posa del nuovo impalcato, il cantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma. Fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, necessaria per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni di questa fase fondamentale.