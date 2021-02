Pensilina Stazione SMN, lavori da maggio 2021 a febbraio 2022

La vicesindaca Bettini: "Grandi Stazioni Rail ci ha presentato un piano esaustivo". Investimento, 13 milioni di euro. Nella stazione saranno realizzati nuovi percorsi tattili Loges

I lavori alla stazione di Santa Maria Novella sono stati il tema di un incontro tra la vicesindaca Alessia Bettini, il direttore generale Giacomo Parenti e l’amministratore delegato di Grandi Stazioni Rail Silvio Gizzi.

Grandi Stazioni Rail ha presentato il dettaglio degli interventi già avviati e da avviare, un piano dal valore complessivo di 13 milioni di euro. Centrale la questione della pensilina sul lato di via Valfonda: Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) ha fatto sapere di aver presentato un nuovo progetto alla Soprintendenza e di essere in attesa del nulla osta, l’inizio dei lavori è previsto per maggio 2021 e l’ultimazione per febbraio 2022.

“La riunione di ieri è stata costruttiva, Grandi Stazioni Rail ci ha presentato un piano esaustivo che prevede azioni già in campo e alcune che prenderanno forma nei prossimi mesi compatibilmente con i nulla osta della Soprintendenza. – ha detto la vicesindaca Bettini – Come amministrazione, abbiamo ribadito quanto per noi sia fondamentale agire per il decoro e la sicurezza della stazione di Santa Maria Novella, porta d’ingresso della città, importante snodo ferroviario e infrastruttura dall’altissimo valore storico e architettonico”.

La nuova soluzione progettuale per la pensilina elaborata da Grandi Stazioni Rail, dopo lo stop alla prima da parte della Soprintendenza, prevede la possibilità di ricostruire fedelmente il paramento musivo, utilizzando materiale, cromia e tecnica di posa delle tessere in tutto uguali all’originale, confermando in ogni caso la necessità di demolire il controsoffitto pesante, a favore della realizzazione di un nuovo sistema costruttivo leggero per motivi di sicurezza. L’intervento verrà eseguito in distinte fasi temporali e spaziali per garantire il regolare flusso in entrata ed uscita della stazione per tutta la durata dei lavori.

Grandi Stazioni Rail ha fatto il punto sugli interventi in essere. Nella galleria e nell’atrio è stata avviata a dicembre 2020 la realizzazione di dispositivi di sicurezza per la manutenzione e la pulizia delle lastre di vetro, con conclusione prevista nel maggio 2021. Nell’area delle pensiline di stazione a servizio dei binari, ha preso il via l’intervento di consolidamento dei pilastri, con il restauro conservativo e la pulizia dei marmi, articolato in due fasi, la prima, relativa alle banchine 8-16, la cui conclusione è prevista entro luglio 2021, la seconda, per i rimanenti binari, entro novembre 2021; contestuale al restauro dei pilastri il rialzamento dei parapetti delle scale del sottopassaggio. Sono in fase di ultimazione gli interventi manutentivi di impermeabilizzazione di tutte le pensiline di stazione a servizio dei binari che verranno completati entro aprile 2021, al termine dei quali si provvederà al riposizionamento dei coppi dell’illuminazione.

Per quanto riguarda invece gli interventi da avviare, Grandi Stazioni Rail ha parlato della realizzazione di nuovi percorsi tattili Loges, riconoscibili dai non vedenti, ai piani terra ed interrato, che rispetteranno la cromia e le caratteristiche dei rivestimenti esistenti, progetto già approvato dalla Soprintendenza con inizio dei lavori previsto per giugno 2021 e ultimazione per novembre 2021. Nel 2022, poi, sono in programma la sostituzione dell’impianto di illuminazione (a lampade) con sistema led al fine di migliorare l’illuminamento ed efficientare il consumo energetico e interventi di pulizia e restauro conservativo delle facciate esterne della stazione.