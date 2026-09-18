Partecipazione, passo avanti verso il nuovo Regolamento

Nella seduta di oggi della Commissione Affari Istituzionali sono stati auditi il presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Consiglio di Quartiere 2, Simone Sollazzo, e la vicepresidente Angela Protesti, con un approfondimento dedicato agli aspetti ordinamentali e regolamentari, al ruolo istituzionale dei Quartieri e al raccordo con gli organi comunali.

«Quello di oggi è stato un passaggio importante perché abbiamo voluto approfondire il ruolo dei Quartieri proprio dal punto di vista della partecipazione – dichiara Lorenzo Masi, presidente della Commissione Affari Istituzionali –. Se vogliamo costruire un Regolamento capace di avvicinare davvero i cittadini alle istituzioni, dobbiamo partire da chi è in prima linea sul territorio. I Quartieri rappresentano il livello istituzionale più vicino ai cittadini e possono svolgere un ruolo fondamentale nell’ascolto, nel confronto e nella costruzione delle decisioni».«Per questo – prosegue Masi – non basta riconoscere sulla carta il ruolo dei Quartieri: dobbiamo anche metterli nelle condizioni di esercitarlo concretamente, garantendo strumenti e risorse adeguate.

La partecipazione dal basso funziona se trova istituzioni territoriali capaci di raccoglierla, sostenerla e trasformarla in un confronto effettivo con l’Amministrazione comunale».«Ringrazio il presidente Lorenzo Masi per l’invito a partecipare stamattina alla seduta della Commissione Affari Istituzionali – dichiara Angela Protesti, vicepresidente della Commissione Controllo e Garanzia del Quartiere 2 –. Il nuovo Regolamento sulla Partecipazione si configura come un contributo di valore che potrà dare nuovi strumenti di democrazia alla nostra città, con i quali i Quartieri potranno garantire e gestire i processi partecipativi e favorire le buone pratiche».«Ringraziamo il presidente della Commissione Affari Istituzionali Lorenzo Masi per averci audito su un tema fondamentale come partecipazione e decentramento – dichiara Simone Sollazzo, presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Quartiere 2 –.

Da sempre lavoriamo perché i cittadini siano più vicini alle istituzioni e perché i Consigli di Quartiere tornino ad avere competenze, strumenti e valore.Siamo soddisfatti che le nostre osservazioni e proposte siano state accolte: è un passo importante, ma il lavoro deve proseguire per costruire un vero decentramento amministrativo».L’esame della bozza proseguirà nelle prossime sedute della Commissione. «Stiamo portando avanti un percorso di ascolto e confronto, raccogliendo contributi che possano aiutarci ad arrivare quanto prima a un Regolamento condiviso – conclude Masi –.

L’obiettivo è costruire strumenti di partecipazione realmente utilizzabili dai cittadini e rafforzare il raccordo tra Quartieri, Consiglio comunale e Amministrazione».