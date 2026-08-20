Panchine nuove in piazza del Galluzzo

GALLUZZO (FIRENZE) - Panchine nuove in piazza Acciaioli, il cuore del Galluzzo. In questi giorni è iniziata l'installazione a partire dalla zona verso via Gherardo Silvani, verso mezzogiorno se ne vedevano già tre.
Le vecchie panchine vengono via via smontate.
Le nuove panchine sono molto solide, opera di una ditta in provincia di Arezzo.
Una volta terminati smontaggio delle vecchie e installazione delle nuove, le panchine in piazza del Galluzzo saranno aumentate di numero.
Una novità importante per le numerose persone, di tutte le età, che amano trascorrere del tempo in panchina, in una piazza ampia e alberata.