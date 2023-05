L’Osteria del Proconsolo è sita nel cuore della città di Firenze, nelle vicinanze di Piazza della Signoria e del Duomo. Questa osteria è rinomata per aver mantenuto all’interno del locale un’atmosfera tipica, per le specialità gastronomiche toscane e per godere di una posizione molto strategica.

Per tutte queste caratteristiche si configura come il posto ideale per turisti e non, che desiderano mangiare la famosa bistecca fiorentina o assaporare i piatti di un tempo.

Il locale è aperto tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 23.00. Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero 055 213069 o accedendo al sito ufficiale del ristorante.

Dove si trova e come arrivare

L’Osteria del Proconsolo è a pochi passi da Piazza della Signoria, che nel passato fu la piazza centrale della Firenze Medievale. Progettata da Arnolfo di Cambio, era la sede del potere civile e cuore della vita sociale della città.

All’interno della piazza sono ospitati il Palazzo della Signoria, la Galleria degli Uffizi, la Loggia della Signoria e la Fontana del Nettuno, realizzata nel 1559 da Bartolomeo Ammannati e simbolo dei traguardi marinari raggiunti dal Granducato di Toscana.

Essendo al centro della città, l’Osteria fa parte della zona pedonale con ZTL, la quale è attiva tutto l’anno nei seguenti giorni e orari:

Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 20.00;

Il sabato dalle 7.30 alle 16.00.

Inoltre, dal primo giovedì di aprile alla prima domenica di ottobre si attiva la ZTL notturna, che blocca il passaggio alle macchine dalle 23.00 alle 3.00 del mattino.

Se si raggiunge l’osteria in macchina, il parcheggio più vicino dista circa 800 metri. Per chi si muove a piedi, prendendo come riferimento la Stazione di Santa Maria Novella il locale è distante 1,2 km ed è raggiungibile passando per piazza Duomo in circa 14 minuti. Con i mezzi pubblici, sempre dalla stazione centrale, è possibile raggiungere l’osteria con l’autobus C1 scendendo alla fermata Proconsolo.

Il ristorante

L'Osteria del Proconsolo nasce nel 1969 e prende il nome da “proconsolo”, ossia il magistrato che presiedeva l’Arte dei Giudici e Notai nella medievale Repubblica fiorentina.

Il locale ospita due sale suddivise su due piani, per un totale di 60 coperti, in un’ambientazione curata ma vagamente rustica fatta di tovaglie a quadri, bistecche e prosciutti toscani in bella vista, antiche bilance, stampe e quadri della città in contrapposizione ai moderni graffiti che rappresentano i profili della Cupola del Brunelleschi e della Torre di Arnolfo.

Il locale è aperto tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 23.00 ed è gradita la prenotazione.

La cucina

Il menù di questo ristorante è quello tipico fiorentino ma, per soddisfare i palati di tutta la clientela, propone anche delle ottime pizze e qualche piatto di pesce.

Si può dire che l’Osteria del Proconsole sia un locale adatto ai cultori della cucina locale. Partendo da questa nota, indubbiamente il richiamo più forte alla toscanità nella proposta dell’osteria è rappresentato dalla bistecca alla fiorentina (Maremmana o Chianina IGP), alla quale si aggiungono le specialità di carne come tagliate, sia di manzo che di pollo, filetti di manzo e Chianina, ossibuchi e molto altro.

Gli antipasti variano dal classico crostino toscano al tagliere di pecorini servito con miele e marmellata di cipolle, fino al carpaccio di Chianina IGP. Tra i primi piatti tipici vi sono pici alla norcina, tagliatelle ai funghi e ribollita.

Il locale ha a disposizione anche una vasta gamma di vini bianchi e rossi delle migliori cantine nazionali e internazionali tra cui Frescobaldi, Antinori, Ruffino, Bolgheri e Bramasole.

La fascia media di prezzo per un pranzo o una cena presso L’Osteria del Proconsole è circa di 40,00 € a persona, ma è possibile usufruire degli sconti disponibili sul sito in fase di prenotazione, in base alla fascia oraria selezionata.

Recensioni

I clienti hanno trovato l’ambiente del locale confortevole e familiare. Il proprietario risulta attento e gentile con uno spiccato senso dell'ospitalità, e lo staff è molto disponibile a spiegare e consigliare la clientela sulle pietanze presenti nel menù e sui migliori accostamenti di vino.

Ottime recensioni su carne e bistecca fiorentina. Molto apprezzate anche le paste fatte in casa.

Servizi

Bancomat, Mastercard, Visa.

Accesso Disabili, Animali Ammessi, English Spoken, Wi-Fi.

Contatti

Osteria del Proconsolo

Via del Proconsolo 59, Firenze

Telefono: 055 213069

Sito web: https://www.osteriadelproconsolo.com/

Per prenotare: https://www.flofood.it/osteria-del-proconsolo.html