Osservare in sicurezza l'Eclissi solare del 12 agosto 2026

Stasera, 12 agosto 2026, si verificherà un’eclissi solare, che sarà totale in alcune aree d’Europa e parzialmente visibile in Italia.Il fenomeno inizierà intorno alle 19:30, raggiungendo la fase di massimo fra le 19:52 e le 20:22, a seconda della località.

Il Comune di Firenze dà alcuni preziosi consigli.

Per non perdersi lo spettacolo, sarà fondamentale poter contare su un orizzonte ovest completamente libero.

Un'eclissi solare non riduce l'intensità della luce del Sole: la copre solo parzialmente, ma la fotosfera continua a emettere radiazioni visibili e invisibili molto intense., col rischio di danni potenzialmente irreversibili alla vista. ✅ Come puoi osservare direttamente l'eclissi:

Guarda direttamente il Sole solo attraverso filtri solari certificati

Usa gli occhiali per l'eclissi sicuri: devono indicare che il visore è progettato per l'osservazione solare diretta, riportando sempre il riferimento ISO 12312-2 e marcatura CE

Alternativa sicura: l'osservazione indiretta (foro stenopeico): puoi osservare il Sole attraverso una fotocamera a foro stenopeico, che trasforma l'osservazione diretta in una proiezione all'interno della scatola

Cosa non devi fare:Non guardare il sole direttamente

Non posizionare gli occhiali per eclissi dietro a binocoli, telescopi o macchine fotografiche

Non usare radiografie o negativi: oscurano la visuale, ma non proteggono completamente dalle radiazioni

Non usare CD, fogli di alluminio o vetro affumicato

Non usare macchine fotografiche, binocoli o telescopi senza filtro: la luce concentrata può danneggiare gravemente gli occhi, i sensori e i filtri posizionati in modo errato.

È possibile scoprire come osservare l'eclissi in sicurezza sul sito ufficiale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA):

https://www.cosmos.esa.int/web/cesar/safe-observat...

(Fonte immagine: Ministero della Salute)