Orchestra da Camera Fiorentina, online Ilya Grubert

Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, sabato 9 maggio sulla pagina Facebook dell’Orchestra

Migliaia di visualizzazioni e commenti entusiastici per i concerti online dall’archivio dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Nuovo appuntamento sabato 9 maggio, sempre alle ore 18, sulla pagina Facebook dell’Orchestra (www.facebook.com/orchestrafiorentina) nell’ambito della rassegna #IOSUONODACASA.



Protagonisti lo straordinario violinista russo Ilya Grubert e una delle pagine classiche più note al grande pubblico, il “Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35” di Petr Ilic Cajkovskij. Completa il programma la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven, che il compositore battezzo “del destino”.



Vincitore dei tre maggiori concorsi internazionali per violino (il Sibelius, il Paganini e il Tchaikowsky), Ilya Grubert incarna la qualità, il rigore e le capacità interpretative della scuola russa, che ha assimilato attraverso insegnanti come Yuri Yankelevich, Zinaida Gilels e Leonid Kogan. Direttore Giuseppe Lanzetta.



La serata è tratta dai concerti al Museo del Bargello della stagione 2010. Per l’occasione, al fianco dell’Orchestra, anche i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino.







www.facebook.com/orchestrafiorentina

www.orchestrafiorentina.it