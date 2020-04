OnLife, la mostra di Villa Romana è on line

Progetto di Giacomo Zaganelli in collaborazione con Angelika Stepken

Villa Romana propone dal 10.04. al 22.05.2020 OnLife, un progetto di Giacomo Zaganelli in collaborazione con Angelika Stepken con i contributi di: Silvia Piantini, Fabrizio Bellomo, Yao Jui Chung, Leone Contini, Mischa Leinkauf, Armin Linke, Johannes Paul Raether, Christian Naujoks, Rosa Barba, Gabriele De Seta, Takayoshi Kitagawa, Antje Majewski, Giacomo Zaganelli, Nasan Tur.

Nell’arco di poche settimane, il mondo ha subito una trasformazione che nessuno avrebbe voluto prevedere.

Sistemi economici e sociali, imprese, istituzioni, diritti civili, biografie personali: tutto appare incerto. Chi sarà in grado di reinventare se stesso e chi non? La specie umana è di fronte a una nuova era e chiamata ad una nuova consapevolezza. Non restiamo a guardare, concentrandoci soltanto sulla nostra sopravvivenza e carriera. È il momento di agire e di reagire. Abbiamo la responsabilità del nostro futuro e di quello del pianeta. Per gli artisti si pone la sfida di condividere riflessioni e visioni sull'oggi e sul domani. Come sarà il Mondo Nuovo e cosa vogliamo salvare del Vecchio?

OnLife incarna un tentativo di reazione all'impasse globale provocato dagli effetti del virus. Un esperimento improvviso che intende investigare il potenziale di un'iniziativa che, prendendo ispirazione proprio dalle circostanze straordinarie in cui ci troviamo, mira a far accadere le cose andando oltre le strutture, gli schemi e le gerarchie tipiche dell'ordinario. Tra la sua ideazione e la sua presentazione al pubblico solo dieci giorni sono trascorsi.

OnLife è una mostra che riflette lo Zeitgeist, lo spirito del tempo. Tutti noi siamo obbligati a stare a casa e a coltivare le relazioni sociali solo attraverso internet e questa è la ragione per cui la mostra è stata organizzata interamente online, concepita per essere fruita online e ospitata sul sito di Villa Romana.onlife.villaromana.org