Omaggio a Piazzolla, tango protagonista all’Estate Fiesolana

Venerdì 2 agosto al Teatro Romano di Fiesole Orchestra da Camera Fiorentina e Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon

“La mia musica? Dieci per cento tango, novanta per cento classica contemporanea”, ripeteva Astor Piazzolla, l’artista che al tango argentino ha saputo dischiudere i piani nobili dell’arte, conferendo a questo ballo rispettabilità estetica e dignità concertistica. Ad Astor Piazzolla l’Orchestra da Camera Fiorentina dedica il concerto di venerdì 2 agosto al Teatro Romano di Fiesole (ore 21,15 – Firenze) nell’ambito dell’Estate Fiesolana.

Sul podio sale Giuseppe Lanzetta, mentre il ruolo di solista è affidato alla fisarmonica e al bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, vincitore di importanti concorsi – tra cui il Trofeo Mondiale C.M.A. (senior) 2011, in Francia - e concertista di fama internazionale, grazie ad uno stile brillante e di raffinata musicalità: teatro e cinema, classica e jazz, la sua carriera conferma uno spirito eclettico che ad una tecnica impressionante unisce un approccio senza preclusioni di sorta.

Da “Oblivion” a “Libertango”, da “Adios Nonino” a “Milonga del Angel”, una cavalcata attraverso il miglior repertorio del compositore argentino che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires seppe distillare uno suono moderno e originale, dove la tradizione si combina con il jazz e l’avanguardia colta.

Famiglia di origine italiana - da Trani veniva il nonno paterno, il ramo materno da Massa-Carrara – Astor Piazzolla ha vissuto un periodo della propria vita proprio in Italia, a metà degli anni Settanta, quando in Argentina imperversava la dittatura militare.

Completano il programma brani in tema di compositori italiani, tra cui Ennio Morricone e Roberto Molinelli.



La 39esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo e Leggiero Foundation.



APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FIESOLE - Gli spettatori potranno visitare gratuitamente, dalle 20 alle 21,30, il Museo Civico Archeologico di Fiesole che conserva materiali delle culture villanoviane, etrusche, romane e longobarde.



Programma concerto venerdì 2 agosto

E. Morricone Medley

A. Piazzolla Oblivion

A. Piazzolla Adios Nonino

A. Piazzolla Milonga del Angel

A. Piazzolla Muerte del Angel

R. Molinelli Poi qualcuno

R. Molinelli Violentango

A. Rissotto Sonfit Adios

A. Rissotto Libertango



