Oggi pomeriggio il Consiglio comunale, di cosa si parla

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Cosimo Guccione, torna a riunirsi lunedì 21 settembre alle 14,30 nel salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. In apertura l’ora dedicata ai question time.
Verranno affrontati i seguenti argomenti:
“Tramvia 3.2.2 per Rovezzano – Consultazione dei cittadini prima dell’avvio dei lavori”.
“Pista ciclabile: si rischia e la sicurezza?”.
“Nuova palestra in via Mariti, 116 e disponibilità di posti auto a servizio della struttura”.
“Richiesta chiarimenti cantieri tramvia in Piazza Beccaria e viabilità”.
“Servizi igienici pubblici in Piazza Tasso”.
“Patti digitali tra Comune e scuole fiorentine”.
“Progetto fornitura e posa in opera di un sistema di infrastrutture e servizi per la sosta delle biciclette nel territorio comunale”.
“Recupero spalletta crivellata del Ponte al Pino”.
“Intervento di completamento del nodo di interscambio del trasporto pubblico locale Viale Guidoni e altre infrastrutture”.
“Case e graduatorie”.
“RSA Le Civette: chi ci vive e chi ci lavora dopo il 31 dicembre”.
Dopo le comunicazioni e le domande d’attualità ci sarà una delibera, al voto, dell’assessore Dario Danti per un Riconoscimento del debito fuori bilancio.
A seguire interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.
Il dettaglio dei lavori al link:
https://www.comune.firenze.it/system/files/attachments/2026-09-21-ordine_signed.pdf
Diretta sul canale youtube del Consiglio comunale a questo link: