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Oggi pomeriggio il Consiglio comunale, di cosa si parla

In apertura l’ora dedicata ai question time

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 Settembre 2026 09:02
Oggi pomeriggio il Consiglio comunale, di cosa si parla

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Cosimo Guccione, torna a riunirsi lunedì 21 settembre alle 14,30 nel salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. In apertura l’ora dedicata ai question time. 

Verranno affrontati i seguenti argomenti:

“Tramvia 3.2.2 per Rovezzano – Consultazione dei cittadini prima dell’avvio dei lavori”. 

“Pista ciclabile: si rischia e la sicurezza?”. 

“Nuova palestra in via Mariti, 116 e disponibilità di posti auto a servizio della struttura”. 

“Richiesta chiarimenti cantieri tramvia in Piazza Beccaria e viabilità”. 

“Servizi igienici pubblici in Piazza Tasso”.

“Patti digitali tra Comune e scuole fiorentine”.

“Progetto fornitura e posa in opera di un sistema di infrastrutture e servizi per la sosta delle biciclette nel territorio comunale”.

“Recupero spalletta crivellata del Ponte al Pino”.

“Intervento di completamento del nodo di interscambio del trasporto pubblico locale Viale Guidoni e altre infrastrutture”. 

“Case e graduatorie”.

“RSA Le Civette: chi ci vive e chi ci lavora dopo il 31 dicembre”.

Dopo le comunicazioni e le domande d’attualità ci sarà una delibera, al voto, dell’assessore Dario Danti per un Riconoscimento del debito fuori bilancio.

A seguire interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Il dettaglio dei lavori al link:

https://www.comune.firenze.it/system/files/attachments/2026-09-21-ordine_signed.pdf

Diretta sul canale youtube del Consiglio comunale a questo link:

https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w

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