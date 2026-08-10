Nuoto, nuova impresa straordinaria di Ginevra Taddeucci

“Bravissima!”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani dopo il secondo oro conquistato da Ginevra Taddeucci agli Europei di nuoto in svolgimento a Parigi.
“Un’altra impresa straordinaria dell’azzurra toscana - afferma Giani - vittoriosa anche nella 5 chilometri dopo il trionfo di ieri nella 10 chilometri. Con la conquista del secondo oro agli Europei, prima italiana di sempre a vincere 5 km e 10 km nella stessa edizione di una manifestazione internazionale, Ginevra si conferma protagonista assoluta del nuoto di fondo. Una gara gestita con intelligenza e carattere, aspettando il momento giusto per l’attacco decisivo nelle acque della Senna”.