Oulaï manda un bacione a Firenze

Christ Oulaï è a Firenze già da qualche settimana e oggi ha parlato per la prima volta da nuovo tesserato viola. Dal Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park sono arrivate parole piene di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.

“Il progetto della Fiorentina è perfetto per me, valorizza i giovani. Sono stato felicissimo di accettare subito la proposta del Club. Sono arrivato alla Fiorentina per imparare e migliorarmi. In dodici mesi la mia vita è cambiata molto. Sono fiero di me stesso, e veramente contento di essere arrivato alla Fiorentina. Ringrazio la Proprietà Commisso e la Dirigenza per avermi portato a Firenze”.

Oulai si presenta come un giocatore duttile, pronto a fare ciò che chiederà il mister: “Posso occupare diverse posizioni e fare tutto quello che il Mister mi chiederà”.

Spazio anche ai nuovi compagni, a partire da Fagioli e Atta: “Siamo tutti molto giovani. Siamo molto contenti di lavorare insieme. Darò sempre il massimo per aiutare la squadra e per mettere in pratica quello che mi chiede il Mister ogni giorno”.

E proprio su Atta ha aggiunto: “Sono rimasto impressionato, è molto forte ed ha grande tecnica”.

Il 2026 è l’anno del centenario e l’obiettivo è chiaro: “Cercheremo di dare tutto ogni partita con rabbia sportiva e la voglia di vincere per arrivare più in alto possibile”.

In chiusura una confidenza sul suo modello: “Ci sono tanti giocatori forti che seguo. Yaya Touré per esempio è sempre stato il mio idolo”.