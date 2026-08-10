Autosole: in Toscana chiuso tratto stanotte per lavori

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 5:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, verso Roma. L'area di servizio "Chianti ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per le brevi percorrenze: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; per le lunghe percorrenze: anticipare l'uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.