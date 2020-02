Nocciole per Ferrero in Valdarno: c'è polemica

Neri (Confagricoltura): “Nessun rischio per l'ambiente, da Slow Food presa di posizione ideologica senza fondamento”

Firenze, 5 febbraio 2020 - "La sostenibilità è la chiave per costruire l'agricoltura di domani: ne siamo pienamente convinti e crediamo che sia la leva principale da attivare per favorire il ricambio generazionale e l'efficacia economica delle nostre aziende agricole". Così Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, interviene sulle osservazioni avanzate dalla Condotta Slow Food del Valdarno, secondo la quale il progetto promosso dall'associazione e da Ferrero per destinare 500 ettari di terreni alla coltivazione delle nocciole metterebbe a rischio la biodiversità e l'ambiente nel suo complesso.

"Non c'è alcuna evidenza del fatto che l'impianto dei noccioleti nei termini previsti dal nostro accordo con Ferrero possa mettere a rischio l'ambiente - continua Neri -. C'è evidenza del contrario, cioè del fatto che i nostri produttori avranno garantito l'acquisto di una elevata percentuale di prodotto ad un prezzo preventivamente concordato".

Nella due giorni che si è svolta a Roma durante lo scorso week-end per "festeggiare" i primi cento anni di Confagricoltura, spiega il presidente Toscano, "abbiamo tracciato le linee guida per il nostro futuro, che ruotano proprio attorno ai concetti di innovazione e sostenibilità. Gli imprenditori agricoli sono i primi a sapere che l'ambiente va rispettato, perché dalla sua tutela traggono il proprio sostentamento. E siamo i primi a riconoscere nella sostenibilità l'arma da usare per far entrare i giovani nelle aziende e per garantire una sufficiente redditività delle nostre attività. La sostenibilità ambientale, economica e sociale è il nostro principale obiettivo. Ci lascia a dir poco perplessi chi pretende di subordinare la libertà di impresa non alla reale tutela dell'ambiente, ma a prese di posizione ideologiche e prive di riscontri oggettivi".