New Generation Festival Concert Series: il programma

Dal 20 settembre a Firenze un programma concertistico con la partecipazione di giovani artisti. Location: l'Oratorio della Fondazione Zeffirelli, Il British Institute e il Palazzo Corsini al Prato

Articolato in 10 concerti ospitati presso tre diverse location - L'Oratorio della Fondazione Zeffirelli, Il British Institute e il Palazzo Corsini al Prato - New Generation Festival Concert Series ha in cartellone 13 tra i più talentuosi giovani strumentisti d'Italia; il "Quartetto Werther", emergente formazione da camera capitolina; e la compagine bolognese dell'"Orchestra Senzaspine".

Questa prima stagione del programma prende il via il 20 settembre con le esibizioni del violinista Giuseppe Gibboni e della pianista Ludovica de Bernardo per concludersi il 19 giugno 2020 con l'Orchestra Senzaspine ed il concerto del ventiduenne violinista Gennaro Cardaropoli, vincitore, tra gli altri, del prestigioso premio Claudio Abbado, del primo premio della Grumiaux International Violin Competition e del Premio Solista al Concorso violinistico della Filarmonica della Scala di Milano.

La New Generation Festival Concert Series nasce da un'idea di tre giovani impresari inglesi - Maximilian Fane, Roger Granville e Frankie Parham - co-fondatori del New Generation Festival, organizzazione che offre sostegno a giovani artisti di tutto il mondo consentendo loro di mettere in mostra il proprio talento sui palcoscenici di eventi organizzati nel corso dell'anno in diversi paesi e, quindi, su quello dell'annuale manifestazione "madre" di scena nel cuore di Firenze.



In collaborazione con Musica con le Ali, associazione culturale milanese impegnata nel fornire aiuto ai talenti musicali emergenti sostenendone lo sviluppo professionale, la New Generation Festival Concert Series offre a musicisti selezionati fino a tre anni di sostegno continuativo e di opportunità concertistiche in Svizzera, Italia ed altri paesi.Il secondo anno del programma, settembre 2020 - giugno 2021, allargherà i propri orizzonti oltre i confini italiani inserendo in cartellone anche musicisti svizzeri provenienti dalla Young Artist Foundation fondata da Manfred Langenegger, artisti "borsisti" vincitori di una Bicentenary Scholarship presso la Royal Academy of Music, artisti supportati dalla Catskill Jazz Factory ed artisti diplomati presso il Mascarade Opera Studio, oltre ad accogliere, inoltre, le candidature di strumentisti e giovani cantanti di tutto il mondo.



New Generation Festival Concert Series, FIRENZE, 2019-20

Concerto 1, venerdì 20 Settembre 2019 - Fondazione Franco Zeffirelli

Giuseppe Gibboni violino Ludovica De Bernardo pianoforte

Programma:_ajkovskij, Valse-Scherzo in Do maggiore, op. 34

Paganini, Capricci, op. 1, n. 1, 5Wieniawski, Variazioni su un tema originale, op. 15

Brahms, Sonata N. 3 in Re minore, op. 108



Concerto 2, venerdì 18 Ottobre 2019 - Fondazione Franco Zeffirelli

Quartetto Werther

Programma:

Fauré, Quartetto per piano in Sol minore, op.45

Brahms, Quartetto per piano in Do minore, op. 60

Concerto 3, venerdì 15 Novembre 2019 - Il British Institute

Ludovica De Bernardo pianoforte

Programma:Beethoven, Sonata in Mi bemolle maggiore, op. 27, no. 1

Chopin, Scherzo, op. 54, n. 4

Debussy, valzer "La plus que lente", L. 121

Rachmaninov, Etudes - Tableaux, op. 33

Concerto 4, venerdì 13 Dicembre 2019 - Fondazione Franco Zeffirelli

Fabiola Tedesco violino Martina Santarone viola Erica Piccotti violoncello

Programma:Haydn, Trio per archi in Sol maggiore, op. 53, n. 1

Schubert, Trio per archi in Si bemolle maggiore, D. 471

Beethoven, Serenata in Re maggiore, op. 8

Concerto 5, venerdì 17 Gennaio 2020 - Fondazione Franco Zeffirelli

Axel Trolese pianoforte

Programma:Kocsis/Wagner, Preludio da Tristano e IsottaLiszt, Ballata N. 2 in Si minore, S. 171

Liszt, Studio trascendentale N. 3 in Fa maggiore e N. 10 in Fa minore, S. 139

Chopin, Sonata N. 3 in Si minore, op. 58

Concerto 6, venerdì 21 Febbraio 2020 - Fondazione Franco Zeffirelli

Clarissa Bevilacqua violino Giulia Rossini pianoforte

Programma:

Beethoven, Sonata per pianoforte e violino N. 9 in La maggiore, op. 47, "Sonata a Kreutzer"

Chopin, Scherzo N. 3 in Do diesis minore, op. 39

Brahms, Sonata per violino N. 3 in Re minore, op. 108

Concerto 7, venerdì 20 Marzo 2020 - Fondazione Franco Zeffirelli

Stefania Scapin arpa

Programma:Britten, Suite per arpa, op. 83

Rota, Sarabanda e Toccata

Damase, Fantaisie pour harpe sur des motifs des "Contes d'Hoffmann"

de la Presle, Le Jardin Mouillé

Scarlatti, Sonata in La maggiore, K. 208

Scarlatti, Sonata in Fa minore, K. 19

Debussy, Chiaro di Luna [Clair de Lune] dalla Suite Bergamasque, L. 75

Salzedo, Ballata, op. 28

Concerto 8, venerdì 17 Aprile 2020 - Palazzo Corsini al Prato

Giacomo Cardelli violoncello Margherita Santi pianoforte

Programma:Brahms, Sonata per violoncello N. 2 in Fa maggiore, op. 99

Liszt, Après une lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata in Re minore da "Deuxième année: Italie", S. 161, Années de pèlerinageShostakovich, Sonata per violoncello in Re minore, op. 40

Concerto 9, venerdì 15 Maggio 2020 - Palazzo Corsini al Prato

Lavinia Bertulli pianoforte

Programma:R. Schumann, Gesänge der Frühe, op. 133

C. W. Schumann, Scherzo N. 1 in Re minore, op. 10

C. W. Schumann, Scherzo N. 2 in Do minore, op. 14

Schubert, Sonata in La maggiore, D. 959

Concerto 10, venerdì 19 Giugno 2020 - Palazzo Corsini al Prato

Gennaro Cardaropoli violino, Orchestra Senzaspine

Programma:Mendelssohn, Concerto per violino in Mi minore, op. 64Brahms, Sinfonia N. 1 in Do minore, op. 68