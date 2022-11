Natale: artigianato, musica e prelibatezze a Castiglion del Bosco

Rosewood Castiglion del Bosco, l'iconico Resort toscano situato nel cuore della Val d’Orcia, che quest’anno ha conquistato il primo posto nel ranking di Travel + Leisure e da pochi giorni la sua prima Stella Michelin con il ristorante Campo del Drago sotto la guida di Matteo Temperini, inaugura la stagione delle feste con un ricco calendario di attività. Il programma vuole valorizzare il fascino della Toscana anche in inverno e offrire l’opportunità di immergersi nelle tradizioni della destinazione, secondo la filosofia di Rosewood “A Sense of Place”. A partire dal 26 novembre fino a dopo Capodanno, il borgo si veste a festa, pronto ad accogliere i propri ospiti, grandi e piccini, in un’atmosfera incantata per vivere insieme la magia del Natale. Il sabato 10, 17 e 24 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00, il villaggio storico che oggi rappresenta il cuore del Resort ospiterà un mercatino di Natale aperto a tutti: un omaggio alle tradizioni natalizie toscane tra prodotti artigianali locali, musica e prelibatezze festive tipiche come caldarroste, vin brulé, cioccolata calda e dolci fatti in casa.

La struttura, addobbata con luci e decorazioni natalizie, ha pensato anche ad un'entusiasmante serie di attività per famiglie e bambini, tra cui il pattinaggio sul ghiaccio, nonché un coro locale che canterà nella Chiesa di San Michele Arcangelo all’interno del borgo.

UN GUSTO STELLARE

Non mancheranno i festeggiamenti di gusto per ampliare i propri orizzonti gastronomici con un costante richiamo al territorio: per il Ristorante stellato Campo del Drago e l’Osteria La Canonica, lo Chef Matteo Temperini ha studiato menù speciali per la Cena della Vigilia, il Pranzo di Natale, il Cenone di Capodanno, nonché il Brunch di inizio anno. A Natale I piatti caratterizzati da ingredienti freschi, di stagione, spesso provenienti dall’orto biologico nel cuore del resort e curato personalmente dallo Chef, prevedono per la Cena della Vigilia di Natale portate a base di pesce, come la Capasanta al naturale, Spinaci, Castagne, Tartufo delle Crete Senesi e gli Spaghetti Artigianali, Conchiglie, Pesto di Borraggine al Ristorante Campo del Drago, o ancora l’Astice, Patate, Funghi e Tartufo Nero all’Osteria Canonica. Il menù stellato per il Pranzo di Natale propone un’ampia scelta di antipasti di Terra, tra cui La Porchetta, una Selezione di Salumi CdB, di Pecorini Toscani e Composte fatte in casa, immancabili tra i primi i Tortellini in Brodo e tra i dolci il Panettone Artigianale. A Capodanno All’Osteria della Canonica, si chiuderà l’anno con la Terrine delle Feste, Misticanza e Tartufo Nero, per proseguire con Branzino, Carciofi Morelli, Salsa ai Frutti di Mare e concludere con il Cremoso al Miele di Montalcino, Zafferano, Insalatina di Frutti di Bosco e Zabaione al Vin Santo.

Mentre al Campo del Drago si potranno gustare il pregiato Risotto, Ostrica, Caviale e Schiuma di Champagne e Suprema di Faraona, Carote Glassate, Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Coronerà la serata di Capodanno un party con musica dal vivo per inaugurare il nuovo anno e i buoni propositi. Il primo gennaio un brunch risveglierà i palati e le energie, prima di avventurarsi alla scoperta della Toscana invernale, tra sentieri per l’hiking o la bici e città d’arte senza i soliti turisti.

E SOLO PER CHI SOGGIORNA IN HOTEL…

Dal 21 dicembre alla Befana, il Kids’ Club propone ai piccoli ospiti residenti all’hotel un laboratorio per creare decorazioni natalizie e corsi di pasticceria per imparare a realizzare i dolci natalizi come biscotti alla cannella e dolci pan di zenzero. Sarà inoltre inaugurata una casetta segreta nella foresta di Castiglion del Bosco, dove i bambini potranno condividere i propri desideri con Babbo Natale e consegnare la tradizionale letterina. Sarà possibile visitarla il 13, 16, 18, 20, 23 e 25 dicembre dalle 17:30 - 19:30. Per maggiori informazioni o prenotazioni, contattare via e-mail: cdelbosco.guestrelations@rosewoodhotels.com o telefonare al +39 0577 1913001.