Mugello Comics: fumetto, giochi di ruolo, mostra mercato e mostre di artisti vari

Tra gli ospiti in programma Sergio Staino, Silver, Frank Espinosa e molti altri

Il 13 e 14 Ottobre Barberino di Mugello torna ad ospitare la terza edizione di Mugello Comics, il primo Festival del Fumetto e del Gioco di tutto il Mugello. Illustrazione, animazione, bodypainting, cosplayers, giochi di ruolo e da tavolo: tutto ciò che unisce arte e immaginazione avrà il suo spazio per due giorni nel centro storico di Barberino di Mugello. L'edizione 2018 segna un netto salto di qualità per la manifestazione che si appresta ad ospitare grandi nomi del fumetto sia nazionali che internazionali. Ci sarà Sergio Staino insieme al suo Bobo, con ben due mostre allestite a Teatro Corsini: "Cavoli a merenda" e "Giotto a Firenze"; direttamente dalla Fattoria McKenzie arriveranno Lupo Alberto, la gallina Marta, Enrico e Cesira, accompagnati dal papà Silver che, insieme a Staino, sarà protagonista di una bella chiacchierata sul mondo del fumetto (Staino e Silver: ironia, inchiostro e passione, 13 ottobre ore 15.30, Teatro Corsini, ingresso libero).

Nella cornice del festival, dentro Palazzo Pretorio, verrà lanciata anche la seconda edizione di "SBANG!", il progetto promosso dall'Unione dei Comuni del Mugello finalizzato alla promozione del fumetto all'interno delle Biblioteche dello SDIMM, il sistema documentario del Mugello e della Montagna Fiorentina (13 ottobre, ore 10.30, insieme a tutti gli artisti ospiti).

Grazie alla collaborazione con Nemo Academy of Digital Arts di Firenze, sarà presente inoltre al festival anche Sandro Cleuzo, character designer e animatore Disney e DreamWorks, con una mostra che farà una panoramica sulla sua carriera e un concorso dedicato ai più piccoli, che mette in palio - oltre a pennarelli e l'Activity Book dell'artista per i primi cento iscritti - un'opera originale di Cleuzo. Il sabato pomeriggio, fresco d'uscita, verrà presentato il nuovo libro di Stefano Casini, "Gli anni migliori", edito da Tunué (13 ottobre, ore 17.00, Teatro Corsini); sempre di Casini sarà inoltre visibile la mostra "Star Wars Tribute" nella sala di Palazzo Pretorio, già da martedì 9 ottobre.

L'intero paese sarà una mostra a cielo aperto con artisti all'opera (anche sulle vetrine dei negozi!), animazione per bambini e la classica mostra-mercato con prodotti a tema. Mugello Comics vuole però essere soprattutto un'occasione per avvicinarsi davvero agli autori, in una realtà molto più rilassata e a misura d'uomo rispetto alle altre grandi fiere del fumetto. Quest'anno, addirittura, sarà possibile cenare con tutti gli artisti! Sabato sera, presso il Circolo Arci "Bruno Baldini" ci sarà una "Thortellata" con tutti gli ospiti del festival all'insegna dei prodotti tipici del territorio (cena in collaborazione con Il Granaio dei Medici, Birrificio Corzano e Liberamente. Per prenotazioni e info 055 841219).

La domenica mattina poi si riparte con un workshop imperdibile: il grande illustratore Frank Espinosa, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, parlerà del potere narrativo del colore (Raccontare col colore, 14 ottobre ore 10.30, Teatro Corsini, attività a pagamento e su prenotazione); nel pomeriggio invece verrà proiettato il documentario "Animeland - racconti tra anime, manga e cosplay", alla presenza del regista Francesco Chiatante, che ha raccolto le testimonianze di attori, cantanti, autori e disegnatori sul mondo dei cartoni animati giapponesi e non solo (domenica 14 ottobre ore 17.00, Teatro Corsini, ingresso libero). Poi ancora concerti, gara di Cosplay (domenica pomeriggio), fumetti e libri illustrati per grandi e piccoli. Il Mugello Comics sarà inaugurato insieme ad un murale da record, di oltre 80 metri quadri, che andrà a colorare la parete posteriore del Teatro Corsini. Un’opera originale, omaggio alla forza e al valore della fantasia realizzata da Mattia Sarti, Enrico Bagnoli e Giulio Zeloni.

“Sarà un fine settimana all'insegna della fantasia e dell'arte - ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Barberino Fulvio Giovannelli - Mugello Comics rappresenta un’importante occasione di incontro e siamo quindi orgogliosi di poter ospitare nel nostro paese i grandi nomi del fumetto che potranno confrontarsi con gli amanti del settore, soprattutto i più giovani. Ringrazio quindi gli organizzatori anche per il bellissimo murale che sta sorgendo sul retro del Teatro Corsini, un’opera davvero significativa in uno dei luoghi d’eccellenza della nostra cultura. Spero che sia solo la prima di altre collaborazioni e per questo ci impegneremo a trovare anche altri luoghi dedicati a queste espressioni artistiche”.

Mugello Comics è un evento realizzato dalla Bottega delle Arti Varie, in collaborazione con il Comune di Barberino di Mugello, la Pro Loco per Barberino, la Città Metropolitana di Firenze e l’Unione dei Comuni del Mugello.



Per informazioni e dettagli sul programma consultare la pagina Facebook oppure scrivere un'email a infomugellocomics@gmail.com