Mostro di Firenze: è appena uscito "La notte non finisce mai"

Dall'Editore Caosfera un’inchiesta di Andrea Ceccherini e Katiuscia Vaselli, al prezzo di €16,00

Ci sono storie che non hanno un finale, cronache che non trovano pace. Quella legata al mostro di Firenze è senza dubbio una di quelle vicende, tanto che ancora oggi, dopo oltre cinquant’anni dal primo duplice omicidio, il caso è ancora aperto. Le ferite, di più. Ed è in quelle ferite, in ognuna di quelle anime lacerate dalla vita e dalla morte che questo libro affonda con ogni parola. È dentro ai luoghi, alle persone, ai ricordi e alle violenze che si scopre il Mostro. Guardando il cielo quando la luna è più spenta, quando è più buio, scopriamo che ci sono storie che ancora cercano un finale, che hanno sete di giustizia. Perché ci sono notti che non finiscono mai.

Andrea Ceccherini è nato e vive a Siena; ha abbandonato il giornalismo nel 1999 dopo un’esperienza formativa di quattro anni all’interno del quotidiano “La Nazione”. “Siena News” gli ha dato modo di poter raccontare a puntate la storia del mostro di Firenze grazie alla fiducia del direttore Katiuscia Vaselli che ha creduto nell’importanza di continuare a tener viva questa vicenda. Adesso si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale.

Katiuscia Vaselli è nata a Siena e qui continua a vivere e lavorare. Giornalista, dopo quindici anni al quotidiano "La Nazione", dal 2015 è direttore responsabile del quotidiano online "Siena News". È qui che pubblica a puntate, tra il 2016 e il 2018, la vicenda legata al mostro di Firenze secondo un punto di vista elaborato e analizzato insieme ad Andrea Ceccherini attraverso una ricostruzione della cronaca che offre spunti anche diversi.