Morto il professor Scaramuzzi: Georgofili e tutta Firenze in lutto

Storico presidente dell'Accademia, quando essa nel 1993 fu distrutta dall'autobomba mafiosa svolse un'opera determinante per la ricostruzione. Salma esposta da domani 8 gennaio nel Rettorato di piazza San Marco, funerali alle 15 in Santissima Annunziata. Il cordoglio della città

Lunedì 6 gennaio 2020, a Firenze, è mancato all’affetto dei suoi cari il Professor Franco Scaramuzzi. Era nato a Ferrara il 26 dicembre 1926.

Accademico dei Georgofili dal 1958, era stato chiamato a far parte del Consiglio Accademico nel 1979. Fu eletto Presidente nel 1986 e fu rieletto per 8 volte consecutive, rimanendo in carica per 28 anni. Era Presidente quando, nel 1993, l’Accademia fu distrutta da un’autobomba attribuita alla mafia ed egli svolse un lavoro determinante per la sua ricostruzione. Attualmente ricopriva la carica di Presidente Onorario.



Domani, mercoledì 8 gennaio, dalle ore 8.30 la Salma sarà esposta nella Aula Magna del Rettorato in Piazza San Marco a Firenze, alle 11 si svolgerà una Commemorazione e la cerimonia funebre si terrà alle ore 15 presso la Basilica della Santissima Annunziata.

La sua carriera all'Università di Firenze è stata molto apprezzata. Scaramuzzi, rettore dell’Università di Firenze dal 1979 al 1991, era professore emerito e medaglia d’oro proprio dell’Università di Firenze. Laureatosi in Scienze Agrarie nel 1948, grazie ad una borsa di studio ha iniziato la propria attività presso l’Ateneo fiorentino. Dopo aver vinto nel 1959 la cattedra di Coltivazioni arboree presso l’Università di Pisa, nel 1969 è stato chiamato all’Università di Firenze a coprire il posto che era stato del suo maestro Alessandro Morettini. Eletto rettore dell’Ateneo nel 1979 ha ricoperto la carica per quattro mandati fino al 1991.

Appena appreso della sua morte, forze politiche e istituzioni hanno iniziato a manifestare il loro cordoglio.

"Con la scomparsa del professor Franco Scaramuzzi, il mondo della cultura, della ricerca e dell'educazione perdono un uomo di valore, appassionato, sempre in prima linea. Da rettore dell'Università di Firenze e da Presidente dell'Accademia dei Georgofili, ha formato migliaia di studenti e di ricercatori, appassionandoli al sapere e alla conoscenza. Ai famigliari, alla moglie Maria Bianca, ai figli Oliva ed Eugenio vanno le mie sentite condoglianze", afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (FI).

