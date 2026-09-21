Montelupo: ritrovato Samuele, sospiro di sollievo

Montelupo Fiorentino (FI) - Si è conclusa positivamente la vicenda di Samuele Di Maggio, il giovane che si era allontanato dalla propria abitazione di Montelupo Fiorentino nella notte tra il 19 e il 20 settembre.

Il ragazzo è stato rintracciato nel pomeriggio di sabato 20 settembre, in buone condizioni di salute, e successivamente riaffidato ai propri familiari.Fondamentale per il positivo esito della vicenda la tempestiva e capillare attività di ricerca messa in campo dalle Forze di Polizia, coordinate dalla Prefettura di Firenze.In una nota, la Prefettura ha voluto esprimere "il più sentito ringraziamento a tutti gli operatori che hanno partecipato alle attività di ricerca, per la professionalità, l'impegno e lo spirito di collaborazione dimostrati, che hanno consentito il rintraccio in tempi rapidi".Una notizia che ha riportato sollievo e tranquillità a tutta la comunità di Montelupo, che si era mobilitata fin dalle prime ore.