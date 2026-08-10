Carte sullo stadio, l'ultimatum di Sabatini

«Da mesi chiedo il testo delle quattro riserve scritte dell’appaltatore. Il Comune continua a detenerle dietro rinvii e argomenti giuridicamente infondati: le riserve non sono le relazioni riservate degli uffici e devono essere consegnate».

«È grave anche il pasticcio sulle date: prima il Rup scrive 5 marzo 2025, poi sostiene 5 marzo 2026 e attribuisce l’errore alla Segreteria Generale. Facciano ordine, in ogni caso è tardi! Basta mosse da scaricabarile. Ho appena diffidato il Comune a consegnare tutto entro venerdì 31 luglio. Dopo mesi di richieste, un’ulteriore omissione non potrà più essere liquidata come errore: sarà una scelta consapevole di negare a un consigliere comunale documenti essenziali sui costi dello Stadio Franchi, e sarò mio malgrado costretto ad assumere atti conseguenti». Queste le dichiarazioni del consigliere Massimo Sabatini della lista civica Eike Schmidt.