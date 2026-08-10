Aeroporto di Firenze: controlli da record di Adm e Fiamme Gialle

Firenze, 30 luglio 2026 - Il primo semestre del 2026 ha fatto registrare un incremento senza precedenti del traffico passeggeri per l’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, consolidando il ruolo strategico dello scalo fiorentino nei flussi internazionali.

Per rispondere efficacemente a questa massiccia crescita di viaggiatori, il dispositivo di controllo ha visto operare in stretta simbiosi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari della Guardia di Finanza, in attuazione dello specifico Protocollo d’intesa stipulato a livello nazionale dalle due Istituzioni. Questo coordinamento strategico tra amministrazioni ha permesso di schierare un presidio di vigilanza dinamico e altamente specializzato, capace di tradursi in un dispositivo operativo di altissimo profilo nella repressione degli illeciti transfrontalieri e nella salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria.

In ambito valutario, l’azione congiunta quotidianamente svolta sui varchi doganali, sia nei confronti dei Paesi extra-UE sia all’interno dei flussi intra-unionali, ha permesso di intercettare nuove rotte di movimentazione illecita di capitali. Complessivamente sono state contestate 45 violazioni, di cui una con sequestro, per somme rinvenute superiori a 800.000 euro, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per circa 75.000 euro e un sequestro di 900 euro.

La vigente normativa - entrata in vigore più di un anno fa - ha introdotto due differenti casistiche relative alle violazioni commesse (distinguendo tra omessa e incompleta o inesatta dichiarazione), inasprendo, al contempo, anche le relative sanzioni, che appaiono quindi più incisive nei casi di omessa dichiarazione.

Parallelamente i controlli hanno interessato numerosi passeggeri che hanno movimentato denaro contante al di sotto della soglia di dichiarazione, per un ammontare complessivo di oltre 1.600.000 euro, al fine di verificare se tali movimentazioni di capitali, ancorché non soggette agli obblighi dichiarativi posti dalla normativa valutaria, costituiscano eventualmente indicatori di fenomeni più gravi, quali il riciclaggio e il finanziamento di attività illecite.

L’attento e sistematico monitoraggio dei viaggiatori in arrivo e in partenza, svolto in piena integrazione operativa tra ADM e Guardia di Finanza, anche con il supporto delle unità cinofile, ha inoltre portato, nel periodo gennaio - giugno, al sequestro di diverse sostanze stupefacenti, alla denuncia a piede libero di 2 soggetti alla locale Autorità giudiziaria e a 28 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di droga.

Di particolare rilievo anche i risultati conseguiti nel contrasto al contrabbando: sono stati sequestrati 170 pezzi tra orologi, gioielleria e abbigliamento di lusso per un valore complessivo superiore a 125.000 euro, con diritti evasi per oltre 30.000 euro.

Si conferma anche l’impegno costante nella vigilanza e nel controllo dell’importazione di tabacchi lavorati.

Nel corso delle recenti operazioni di monitoraggio, sono stati redatti 31 verbali - con relative sanzioni - per l’illecita introduzione di sigarette, sigari, tabacco e altri prodotti a base di nicotina, per un totale di oltre 32 Kg.

Nel periodo di riferimento sono state anche potenziate le attività di controllo finalizzate all’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), nella prospettiva di scoraggiare il commercio illecito di specie protette, rafforzando la tutela della biodiversità e la lotta contro il traffico di prodotti non autorizzati.

Tali attività hanno portato alla redazione di alcuni verbali di accertamento relativi a violazioni delle disposizioni vigenti in materia, con il sequestro di esemplari e derivati appartenenti a specie animali e vegetali tutelate, come frammenti di corallo e di conchiglie della specie “Strombus Gigas”, nonché alcune boccette di bile di “Orsus Tibetanus” e due teste di “Alligator Missisipiensis”.

In tema di contraffazione, l’attività ispettiva congiunta del semestre ha portato al sequestro di diversi capi di abbigliamento e accessori contraffatti di primari brand internazionali, con conseguente applicazione delle relative sanzioni ai trasgressori.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla tutela della salute pubblica, ambito nel quale l’azione sinergica ADM - Guardia di Finanza ha consentito di effettuare 9 sequestri per un totale di oltre 4.500 pasticche, tra Viagra/Sildenafil, Tadalafil e altri principi attivi, procedendo alla denuncia penale dei passeggeri che tentavano di superare i varchi doganali con tali medicinali al seguito. Tra le operazioni più significative si segnala il sequestro di più di 2.000 pasticche nei confronti di una passeggera proveniente dalla Cina.

Rilevanti anche i risultati conseguiti in materia di sicurezza alimentare e sanitaria, con il sequestro di più di 100 Kg di prodotti di origine animale privi di certificazione, tra cui carni, prodotti lattiero-caseari e pesce. Sono stati inoltre sequestrati e distrutti oltre 300 Kg di prodotti di origine vegetale non conformi.

Nel corso del semestre sono state infine registrate quasi 50 movimentazioni di animali da compagnia (PETS) con un caso di irregolarità, per il quale - dopo accordi con la locale ASL veterinaria - si è proceduto a un ingresso condizionato dell’animale per irregolarità documentali o sanitarie.

In ambito Tax Refund, i funzionari ADM hanno rilasciato più di 80.000 attestazioni di svincolo IVA a favore dei turisti che hanno acquistato beni nell’Unione Europea, con un incremento medio del 12% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente.

I risultati conseguiti testimoniano in modo concreto l’efficacia del modello di cooperazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, che rappresenta un fattore strategico imprescindibile per garantire legalità, sicurezza economico-finanziaria e tutela della salute pubblica in uno scalo aeroportuale sempre più centrale nei flussi nazionali e internazionali.