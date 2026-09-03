Memorial Franco Tanini al Galluzzo

GALLUZZO (FIRENZE) - La prima edizione del triangolare Memorial "Franco Tanini" è andata in scena questa sera nello stadio dell'Audace Galluzzo alla presenza dei familiari e del presidente della FIGC Toscana Paolo Mangini.

Hanno partecipato oltre alla squadra di casa, di cui Tanini era vicepresidente e team manager, l'Audax Rufina e lo Scandicci, gli altri due club del cuore nella storia calcistica del dirigente prematuramente scomparso.

Il presidente dell'Audace Galluzzo Franco Angelozzi, al termine del torneo vinto dai gialloblù locali con una rete di Antongiovanni nel finale del match con la Rufina, dall'altoparlante ha ricordato con commozione il suo amico e collega, mentre Giuliano Fiaschi, amico da sempre di Tanini, era impegnato nelle premiazioni.

Presenti tutti i familiari di Franco Tanini, a partire dalla moglie Mirta e dalla figlia Giulia scesa in campo a ricevere affetto ed omaggi floreali.

Il presidente Angelozzi ha auspicato che questo Memorial diventi un appuntamento fisso del precampionato.

In una intervista ai canali social del Galluzzo, il presidente Mangini ha ricordato con affetto e con aneddoti personali l'amicizia che lo legava a Franco Tanini.