Galluzzo, una serata in memoria di Franco Tanini

GALLUZZO (FIRENZE) - Una serata di sport, memoria e amicizia in onore del compianto Franco Tanini: è quella organizzata dall'Audace Galluzzo per mercoledi 2 settembre.

Un nome, quello di Franco Tanini, che per chi vive il calcio dilettantistico toscano non ha bisogno di presentazioni: come dirigente ha legato la sua attività sportiva e umana a tre società cioè Rufina, la sua cittadina natale, Scandicci e Audace Galluzzo dove negli ultimi anni ricopriva la carica di vicepresidente e team manager della Prima squadra. Ed è proprio per riannodare questo filo che le tre società si ritroveranno in campo in un triangolare a lui dedicato.

Ci saranno una squadra di Serie D, cioè lo Scandicci, una di Eccellenza cioè la Rufina e una di Promozione, l'Audace Gaalluzzo.

Un evento che ha subito assunto un valore simbolico ed importante, tanto che il presidente Franco Angelozzi ha invitato a presenziare alla premiazione finale il Presidente del Comitato Regionale Toscana della FIGC, Paolo Mangini.

Giuliano Fiaschi (ex presidente dello Scandicci e grande amico di Franco Tanini) si è dato molto da fare per organizzare questo Memorial.

La formula sarà quella classica del triangolare: tre gare da 45 minuti ciascuna. La prima alle ore 19.30 Scandicci - Galluzzo, poi alle 20,30 la Rufina contro la perdente e alle 21,30 la Rufina contro la vincente del primo incontro.

Al termine, la cerimonia di premiazione e il ricordo di Franco Tanini, alla presenza delle autorità e della famiglia.